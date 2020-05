La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/may/2020 Breves: Deportivas









"PLAN PRIMAVERA" La Liga Profesional de Fútbol ya trabaja en su primer proyecto: el regreso de la competencia en Argentina. Para ello, existe una idea que pica en punta: bajo el nombre de "Plan Primavera" apunta a que el fútbol vuelva en septiembre con un torneo que divida a los clubes de Primera División en cuatro zonas de seis equipos en sedes única. De esa instancia saldrían los semifinalistas, que se enfrentarían en series de ida y vuelta, para luego tener una final a partido único. Además, el torneo tendría el detalle de no contabilizar a los efectos de los promedios y descensos. Con este formato, ya son varias las provincias que se postularon como candidatas para albergar a todos los equipos y así poder aislarlos y evitar contagios interprovinciales con los viajes. En este sentido, parecería que Salta es la que corre con más chances puesto que el Ministro de Deportes de la provincia, Mario Peña, confirmó en TyC Sports que su Gobernador había mantenido charlas con Marcelo Tinelli, flamante presidente de la Liga Profesional de Fútbol. ESPAÑA TIENE FECHA Ayer, en el cierre de la jornada en España, el programa El Partidazo de la Cope anunció que la vuelta de la Liga ya tiene fecha confirmada: el 12 de junio volvería la actividad y la reanudación sería nada menos que con el clásico entre Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez Pizjuan. El próximo 28 de mayo, según se manifestó en el programa, los clubes serán comunicados oficialmente de esta decisión y la idea es que los equipos jueguen en esta vuelta cada 72 horas. FLAMENGO NO CUMPLIÓ Mientras Brasil es uno de los países que más padece la pandemia de coronavirus y supera los 18 mil fallecidos, Flamengo se entrenó en Río de Janeiro a pesar de que el alcalde Marcelo Crivella lo prohibió, ya que su distrito es uno de los principales focos de infección. De esa manera, el vigente campeón de América se expuso a posibles sanciones de la Prefectura brasileña. Flamento solamente tenía permitido hacer chequeos a los futbolistas, que dieron negativo a los tests de Covid-19, el medio Globoesporte reveló imágenes de movimientos en el campo de juego efectuados el miércoles dirigidos por el técnico Jorge Jesús en el predio Ninho do Urubu. RONDINA Y UNIÓN Sergio Rondina, actual entrenador de Arsenal, reveló ayer que inició conversaciones con la dirigencia de Unión de Santa Fe, que le busca reemplazante a Leonardo Madelón. "Ayer le dije a ‘Julito’ (Grondona) que iba a escuchar. La gente de Unión quería tener una charla conmigo y la tuvimos hace un ratito", confió "Huevo", ex DT de Villa Dálmine, en una entrevista con FM Club 947. De todos modos, Rondina también aclaró que por otro lado está en tratativas con Arsenal para renovar su vínculo, tras haberlo ascendido a Primera División y concretar un buen papel en la última Superliga. NATACIÓN: POSTERGACIÓN Los eventos deportivos mundiales siguen sumando postergaciones a raíz del coronavirus. Ayer se conoció que el Mundial de natación de pileta corta a realizarse en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se pasó para fines del próximo año. Las fechas iniciales eran del 15 al 20 de diciembre de este año, aunque la Federación Internacional de Natación lo aplazó por la "incerteza relacionada con la evolución de la pandemia", según el comunicado oficial publicado en la agencia italiana ANSA. "Creemos que es la solución más apropiada", añadió el presidente de la FINA, el uruguayo Julio Maglione. Semanas atrás, la FINA también había postergado el Mundial en pileta olímpica para mayo del 2022 como consecuencia de la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio al verano de 2021 (23 de julio al 8 de agosto).



Breves: Deportivas



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar