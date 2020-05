Lo informó el Municipio este viernes. El único nuevo caso que se confirmó ayer no tiene que ver con los brotes de La Josefa y Dignidad. Buscan reducir la circulación. Los casos de coronavirus en Campana siguen aumentando, mientras las autoridades llaman a respetar la cuarentena y buscan reforzar los controles para evitar la circulación irregular en las calles. Este viernes, el Municipio informó un nuevo vecino infectado por coronavirus. Con este nuevo paciente, son 12 en total los casos activos en el distrito y 49 los sospechosos que aun aguardan confirmación. El nuevo caso no está vinculado con los brotes surgidos en La Josefa y el barrio Dignidad: se trataría de un vecino del barrio San Cayetano. En la Josefa se dio la aglomeración de contagios más severa, luego que un trabajador municipal de licencia por tener factores de riesgo COVID violara la cuarentena y viajara hasta el conurbano a comercializar un vehículo. Según trascendió, el hombre tomó contacto con una enfermera que después resultó ser positiva de coronavirus, contagiándose el virus y trayéndolo a Campana, donde se lo transmitió a por lo menos otros cinco contactos cercanos. Este viernes el Municipio de Zárate informó que dos de los vecinos infectados de nuestra ciudad desempeñan tareas en la cervecería Quilmes de su parque industrial. No son empleados directos sino de la contratista Bioglobal y los trabajadores con los que entraron en contacto fueron puestos en aislamiento preventivo. En la semana, las operaciones de la papelera Softys, otra planta zarateña, se paralizaron luego que se detectara un colaborador procedente de Baradero con el virus. El Municipio de Zárate aseguró que puso en conocimiento a los distrito vecinos sobre el hecho, dado que trabajadores de la papelera viven en toda la región. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Campana enviaron 359 muestras para análisis, de las cuales 291 resultaron negativas. De los 19 casos de COVID-19 detectados desde que inició la pandemia, 4 se recuperaron y 3 personas fallecieron. Este viernes el secretario de Seguridad, Abel Milano, encabezó un operativo de control vehicular en el cruce de avenida 6 de Julio y Panamericana, donde instó a la población "a respetar el aislamiento social y obligatorio". En ese marco, anunció que se controlará "exhaustivamente a quien circula sin causas de fuerza mayor como también quienes pretendan ingresar a la ciudad sin justificativos". Y destacó el apoyo de fuerzas de seguridad nacionales. Un día antes, el intendente Abella había advertido que la pandemia se acerca a su momento "más crítico" desde que inició la cuarentena, luego que los casos en Campana pasaran de cero a doce en tan solo cinco días. Por su parte, Zárate sigue sin registrar casos entre sus residentes, aunque aguarda los resultados de 11 análisis. El vecino distrito contabiliza seis infectados por coronavirus confirmados: cinco ya fueron dados de alta y una persona falleció.

Imagen ilustrativa

#Dato 12 casos confirmados en Nuestra ciudad, según el Informe de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana. El último caso no estaría relacionado con los anteriores. Es importante mantener los cuidados de Distancia Social y el uso de barbijo. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/RPUnkNfLI8 — Daniel Trila (@dantrila) May 22, 2020

Covid-19:

Campana sumó un nuevo contagio y medio centenar de sospechosos

