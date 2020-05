La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/may/2020 HCD:

Como adelantamos en nuestra edición de ayer, la Sesión Especial del pasado jueves en la que se trató la Rendición de Cuentas 2019, además de durar casi tres horas, tuvo un alto voltaje en el intercambio de opiniones sobre el último año de gestión del primer mandato del Intendente Sebastián Abella. Mientras desde el bloque PJ-Frente de Todos y la UV Calixto Dellepiane desgranaron diferentes argumentaciones acusando a la administración Abella de "ocultamientos" y de favorecer a "empresas amigas" o directamente "vinculadas a su familia"; el bloque oficialista y Stella Giroldi, quien optó por abstenerse a la hora de la votación, descalificaron las acusaciones y sospechas manifestadas, depositando su confianza en la gestión y, en definitiva, a la supervisión final del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense de los 12 anexos y 1870 páginas correspondientes a la Rendición de Cuentas 2019. "Nosotros vamos a aprobarla ya que de acuerdo al estudio realizado, todos los registros contables reflejan cada una de las operaciones de ingresos y egresos, y están fehacientemente respaldadas. La ejecución del presupuesto y el resultado también dan fe de la buena gestión", abrió el juego la concejal Romina Vulich, del bloque Juntos por el Cambio y ex Contadora Municipal, señalando además que luego de 4 años de gestión la administración Abella había finalizado con un saldo a favor de $174 millones.

ROMINA VULLICH Entre otras cuestiones, también detalló que los $2410 millones originales presupuestados, fueron ampliados a $3186 millones, los cuales fueron ejecutados en un 96%; y que el 47% de ese total corresponden a Gastos de Personal. La principal fuente de ingresos fue la Tasa de Seguridad e Higiene con más de $858 millones y la segunda corresponde a la Coparticipación que fue de $740 millones. También mencionó, por ejemplo que la cobrabilidad de la Tasa de Barrido y Limpieza fue del 57%. Es decir, que casi la mitad de los campanenses no la pagó el año pasado. Oscar Trujillo, del bloque PJ – Frente de Todos pidió la palabra para adelantar y fundamentar el voto negativo de su bloque, recordando los "obstáculos constantes para poder abordar la información", y que era "sospechoso lo apurada que está la gestión por aprobar todo lo más rápido posible", para luego poner el acento en "la carterización de la obra pública: Empresas amigas y foráneas acumulan órdenes de pago, obras, licitaciones, concesiones directas, de una manera bochornosa para los proveedores locales y para muchos vecinos de Campana que ven como los recursos y esfuerzos fiscales se van del distrito".

SOLEDAD CALLE Por su parte, Axel Cantlon, de la UV Más Campana, también adelantó su voto negativo y no sólo puso en duda el superávit señalado por Vulich, sino que además recordó la existencia de una deuda flotante de $150 millones. "Sin duda, la gente de Campana tiene que saber que acá hay muchísimo que ocultar", dijo luego de explicar que "esta gestión niega sistemáticamente la documentación que históricamente todos los intendentes han puesto a disposición de los concejales" y señalar que la dirección de los proveedores que ganaron la mayoría de las licitaciones en Campana es una casilla postal en el local de Correo Argentino, San Martín 274, sugiriendo una estrategia de ocultamiento, además de asegurar: "Nunca se explica por qué la elección del proveedor, y se eligen siempre los mismos". Por su parte José Insausti, del JP – Frente de Todos, dijo que "se le perdonó más de $50 millones a Paolo Rocca", lo cual se sumarían a otras exenciones impositivas por $54 millones a Axion sin consultar al Concejo Deliberante, según palabras de Cantlon, e incumpliendo la norma vigente. El vecinalista también señaló que el 10% del presupuesto, unos $280 millones, fueron a manos de Agrotécnica Fueguina, Quality y CEAMSE, por la disposición de la basura domiciliaria. "Se ve que están generando buenas relaciones con el amigo (del concejal) Liz, Chiqui Tapia", ironizó, dado que Diego Liz también es el actual presidente de Villa Dalmine. Cantlon también cargó contra Maderera del Sol, adjudicataria de una obra pública que no habría sido aprobada por personal técnico y competente. Según el concejal, el contrato era de más de $3 millones, y debería haber pagado de multa por retraso más de $ 6 millones. También comentó que se le pagó una ampliación de más de $1 millón y en se sentido comentó: "Siempre ponen un precio bajo para poder ganar la licitación, y después como son amigos le pagan la ampliación que, seguramente, puede ser que se haya acordada en algún momento". Entre otras, además mencionó a la empresa Prisma en el círculo de las supuestamente favorecidas: "¿No hace falta que recuerde quién es Prisma, no? Para que sepamos de quién estamos hablando…"dijo, y especificó que los egresos no identificados en el 2019 sumaron $25 millones. "Esto con Jendrulek esto no pasaba (…) Si empezamos a escarbar este agujero negro puede ser más grande". Fue entonces que pidió la palabra la concejal y ex intendente Stella Giroldi para adelantar su abstención, diferenciándose del resto de su bloque y dirigiéndose a Cantlon dijo: "Me parece que cada uno quiere sacar un rédito político, lo cual en este momento (por la pandemia) me parece espantoso. No lo puedo creer. ¿Sabe lo que tiene que hacer concejal? Ya que tiene tanto para denunciar, me iría con todos los papeles a un abogado y me presentaría al Tribunal de Cuentas y también al Juzgado Contencioso. Porque acá se habla mucho, pero después se diluye".

STELLA GIROLDI Marco Colella, del PJ-Frente de Todos, retomó las palabras de Giroldi en el sentido del complejo momento que se vive por la pandemia del COVID-19 y contestó: "Eso no implica que cubramos con un manto de oscuridad a la corrupta manera de manejar el dinero de todos los ciudadanos de Campana que está teniendo la gestión del Intendente Sebastián Abella. La cartelización de la obra pública es un hecho. Yo creo que el lema de esta gestión es el Nepotismo. Son amigos y familiares los funcionarios, son amigos y familiares los contratistas. Siempre son los mismos, empresas que se crean para facturar".

MARCO COLELLA Así, además de mencionar a Prisma "ligada al cuñado del Intendente", también señaló a la empresa CAI (mencionada como "hija" de Prisma) y American Vial, entre las empresas foráneas; y mencionó a Centro de Lubricantes Campana "que innova en la obra pública y factura $14 millones" y a la empresa de "los hermanos Mosqueira: uno en el Ejecutivo Municipal y el hermano que factura $8 millones para cortar el pasto, tarea realizada históricamente por el municipio con empleados municipales" entre las locales, además de comentar que se duplicó el gasto en la pauta publicitaria "en un año electoral" y señalar a un proveedor de mochilas quien sería sobrino de la concejal Vulich. A esa altura del debate, la concejal y presidente de la UCR local, Romina Buzzini, dijo que no había pensado en pedir la palabra y expresó: "Evidentemente, las cosas no están tan mal hechas, porque los vecinos lo siguen votando al Intendente Abella, y porque no tuvo hasta ahora una causa o una sentencia que diga lo contrario (…) tan mal el Intendente las cosas debe estar haciendo, porque ya lleva 6 elecciones ganadas consecutivamente, evidentemente el pueblo de Campana lo sigue eligiendo y en el año en que hoy estamos cursando esta elección por más de 10 mil votos de diferencia. Quiero decirle al pueblo de Campana que las cosas se hacen, y está todo en orden".

ROMINA BUZZINI Romina Carrizo (PJ-Frente de Todos) señaló que el Fondo Educativo fue "utilizado para contrataciones a dedo", mientras que la ex Jefa de Gabinete y concejal Mariela Schvartz (Juntos por el Cambio) entre otras argumentaciones explicitó: "Del fondo Educativo Municipal hemos invertido el 54% en obras; y del provincial, el 86% en obras cuando la provincia nos exigía invertir sólo un 40%". Ya finalizaban los cruces, y Colella volvió a pedir la palabra contestar una intervención de Javier Contreras (Juntos por el Cambio) quien minutos antes había coincidido con la mirada de Giroldi sobre la sesión en curso. "Contreras hablaba de la gestión Giroldi como una de la más corruptas de los últimos años, y hoy la elogia porque comparte algunas ideas. Cómo cambia la gente, y cómo cambia la opinión que no tiene una ideología, que viene a la política a hacer caja, a hacer negocios". Sobre el final, y luego de un cruce con Marina Casaretto quien había dejado transitoriamente la presidencia del cuerpo para pedir la palabra (mencionado en nuestra edición de ayer), la presidente del bloque PJ-Frente de Todos señaló que la gestión Abella había llegado a la intendencia enarbolando "la bandera de la transparencia que han pisoteado… El ocultamiento del boletín oficial, un intendente que decreta más de 2000 decretos al año y no los publica, no los conocemos y desconocemos por ese motivo las contrataciones directas, las compras sin licitación, los nombramientos a montones de funcionarios públicos (…) todo eso ocultado en esa gran maquinaria de la discrecionalidad (…) nosotros queremos saber por qué del Fondo Educativo Municipal se le asignan a 2 empresas $35 millones de forma directa, nunca licitando, a 2 empresas muy vinculadas a la familia del Intendente. ¿Por qué se contrata directamente siempre a las mismas? Empresas que aparecieron como proveedores municipales desde la llegada de su gobierno. ¿Por qué las empresas de Campana no pueden participar de esas licitaciones porque no existen? (…) ¿Por qué el pan del servicio alimentario escolar lo trae la empresa Royal Chef y no se lo compran a la panadería Sol de Mayo, a la panadería Marchan, a la panadería Aranjuez?". El debate finalizó tras la intervención del concejal Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio): "Si creen que esta es una administración deshonesta, hablen menos y hagan más, señores concejales: hagan la presentación en el Honorable Tribunal de Cuentas, que no es afín a Cambiemos. Por el contrario. Sólo faltaba mostrar el color de calzoncillo que usábamos. Y si no les gusta, vayan a la Justicia. No lo hacen, ¿saben por qué? Porque no tienen nada. Y como decía Saadi: Basta de cháchara y votemos por favor". Así, quedó aprobada la Rendición de Cuentas 2019 con 11 votos del oficialismo, 8 votos negativos del PJ-Frente de Todos y UV Más Campana, y la mencionada abstención de Stella Maris Girolidi, del PJ-Frente de Todos.





ERNESTO MEIRALDI

#Video HCD Campana: Sesión Especial, 21 de Mayo de 2020. https://t.co/ZKgF7AhJQo — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 21, 2020

