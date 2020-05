La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/may/2020 Casaretto aseguró que su antecesor Fraticelli dejó deuda por 12 millones











NOTICIA RELACIONADA: La Rendición de Cuentas 2019 y la polémica La actual titular del Departamento Deliberativo aseguró haberse encontrado con "irregularidades" al asumir el cargo. Y dijo que el dinero se destinó a publicidad política en medio de un año electoral. La presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marina Casaretto, aseguró que cuando asumió el cargo se encontró con cuentas "en rojo": según denunció este viernes, luego de la aprobación de la Rendición de Cuentas 2019, su antecesor Osvaldo Fraticelli dejó una deuda por 12 millones de pesos que habrían sido volcados a publicidad política. Ese dinero, afirmó Casaretto, se habría sacado del presupuesto destinado a los sueldos, fondos que calificó como "intocables". La titular del cuerpo, una de las once concejales oficialistas, el jueves durante el debate de la Rendición de Cuentas bajó a su banca para señalar que pese al acompañamiento de su bloque a la contabilidad 2019, quería dejar constancia de su rechazo a la administración de Fraticelli en el HCD. "Tenía que expresar lo que encontramos para que quede asentado en actas. Si bien no podemos desaprobar esa rendición porque (las cuentas del Municipio) se aprueban en general, no la acompañamos para nada y fue objetada, porque había irregularidades", amplió Casaretto a la mañana siguiente en ronda de prensa. La presidente del HCD lamentó que "por primera vez en 30 años el HCD cerró en rojo" y cuestionó que los fondos faltantes hayan sido utilizados para "llevar a publicidad y propaganda, justo en un año electoral, con lo cual es más que llamativo". Además, la titular del deliberativo señaló que esas partidas se generaron a partir de dinero reservado para el pago de salarios del personal del HCD, "movimientos que no se pueden hacer bajo ningún punto de vista". "Los sueldos son intocables, es el único lugar donde no podés sacar dinero. Y eso fue lo que sucedió. Es una falta grave por parte de la administración anterior", fustigó Casaretto, que ubicó la deuda heredada en los 12 millones de pesos que, aclaró, fueron compensados con "ahorros" del Departamento Ejecutivo. "Estoy triste porque nunca sucedió. La verdad que fue mal manejado y no podía no bajar a decirlo", repitió la edil. Fraticelli había llegado a la presidente del HCD luego de un acuerdo entre el Frente de Todos y la UV Más Campana para remover a Sergio Roses, quien venía desempeñándose en el cargo desde el 2015. Su período como titular del cuerpo duró un año.



Marina Casaretto usó la banca para cuestionar la ejecución del presupuesto del Concejo Deliberante

#Video HCD Campana: Sesión Especial, 21 de Mayo de 2020. https://t.co/ZKgF7AhJQo — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 21, 2020

