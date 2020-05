La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/may/2020 Cantlon: "Stella está más allá del bien y del mal"











NOTICIA RELACIONADA: La Rendición de Cuentas 2019 y la polémica El concejal Axel Cantlon se refirió a su cruce con la exintendenta Giroldi durante el debate de la Rendición de Cuentas 2019. El líder vecinalista ponderó su figura, pero se diferenció de la actitud tomada por la concejal: "Quien no quiera fiscalizar el ejercicio municipal, está en su derecho, pero nosotros queremos cumplir las normas". Axel Cantlon y Stella Giroldi revivieron viejos entredichos este jueves durante el debate de la Rendición de Cuentas 2019, cuando el concejal cuestionó a la exintendenta y actual colega por prescindir del análisis del ejercicio contable municipal. Un día después, consultado por sus apreciaciones en el recinto, Cantlon moderó sus comentarios y sostuvo que "Stella está más allá del bien y del mal", valorando el aporte de su experiencia como exjefa comunal en el HCD. "Stella ya está más allá del bien y del mal, es una exintendenta, viene acá y realmente le da un tinte totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados en los últimos años en el Concejo Deliberante. No tengo mucho para decir, la aprecio mucho y creo que es muy bueno que esté poniéndole jugo a la discusión", manifestó el edil vecinalista. La exintendente sorprendió el jueves por la noche al despegarse del resto de su bloque y abstenerse en la votación de la Rendición de Cuentas. Se justificó diciendo que como había asumido recién en diciembre no tenía las herramientas para analizar la gestión del intendente Abella. Y les pidió los demás concejales opositores no hacer "política" con el tema ya que, en su visión, los vecinos tienen otras prioridades. "Nosotros al Concejo Deliberante venimos a cumplir nuestra función, la que nos piden los vecinos", le respondió Cantlon el viernes, en ronda de prensa. "Por más que estemos en tiempo de pandemia, no vamos a no controlar las cuentas municipales. No porque el intendente haya ganado con el 54 por ciento de los votos, vamos a dejar de controlar. Tampoco porque haya hecho obras importantes y que la gente le reconoce. Lo que tenemos que hacer nosotros como concejales es controlar las cuentas del Municipio y en ese sentido no hacemos política, sino la función que la Ley Orgánica de las Municipalidades nos exige", sostuvo. "Nosotros tenemos la responsabilidad penal, civil, administrativa y política del ejercicio fiscal anual de la Municipalidad de Campana. Quien no lo quiera hacer, está en todo su derecho. A nosotros nos gusta ser estrictos y coherentes en el cumplimiento de las normas", concluyó Cantlon.



