Es por el feriado del 25. Desde el Municipio recordaron además que los sábados no hay recolección nocturna. Desde principios de mes, el servicio se realiza los domingos a partir de las 20. Por el feriado del 25 de mayo, este lunes no habrá recolección de residuos ni montículos. Así lo informaron desde el Municipio y recodaron que a partir del inicio de mayo, el cronograma de recolección de residuos domiciliaria de la empresa Agrotécnica Fueguina sufrió modificaciones atento a la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus y a las medidas que se vienen tomando con el fin de proteger a sus trabajadores y cumplir con los protocolos de higiene. Como parte de estas modificaciones, señalaron desde la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, se determinó la suspensión del servicio nocturno para los días sábados, y la implementación de la recolección nocturna los días domingos a partir de las 20. Y solicitaron a los vecinos respetar el nuevo cronograma. Casa contrario, se aplicarán multas. "El mantenimiento de la limpieza y la higiene de la ciudad son fundamentales y esenciales en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Por ello, es fundamental que la población cumpla el nuevo cronograma y no retire ningún tipo de residuos a la vía pública el fin de semana hasta el domingo a partir de las 19 horas. Vamos a ser estrictos y si es necesario, aplicaremos multas", enfatizaron desde la dicha secretaría.



El lunes no habrá recolección de residuos

