Efemérides del día de la fecha, 23 de Mayo

DÍA NACIONAL DEL CINE En este día se conmemora el estreno de la primera película argumental argentina, "La Revolución de Mayo", en el Teatro Ateneo de Buenos Aires en el año 1909. La misma fue dirigida por el director italiano Mario Gallo y, en 15 cuadros en blanco y negro, narra en 5 minutos lo ocurrido el 25 de mayo del año 1810 y sus días previos. Esta película inició una larga producción cinematográfica en la que destacados talentos conmovieron y entretuvieron a varias generaciones. Entre las películas más destacadas del cine nacional se encuentran "La historia oficial", ganadora del Oscar en el año 1985, "El secreto de sus ojos", ganador del Oscar en el año 2009, y las películas "La Tegua" (1974), "Camila" (1984), "Tango, no me dejes nunca" (1998), "El hijo de la novia" (2001) y "Relatos salvajes" que fueron nominadas a los Premios Oscar. FALLECE ATAHUALPA YUPANQUI Héctor Roberto Chavero nació el 31 de enero del año 1908 en Pergamino, Buenos Aires. El primer instrumento que empezó a estudiar fue el violín, no obstante, éste fue olvidado inmediatamente cuando la guitarra llegó a sus manos. A partir de esto el instrumento fue acompañado por las primeras composiciones del joven que, junto a sus poemas, firmaba como Atahualpa desconociendo que con ese nombre, completado en el futuro con Yupanqui, trascendería. En el año 1917 se mudó con su familia a Tucumán, provincia en la que quedó fascinado con sus paisajes, y compuso "Camino del indio" a los 19 años inspirado en su infancia "tucumana": "los días de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro, de revelación en revelación." Con el correr de los años recorrió el país maravillándose con la música y las costumbres particulares de las provincias. En el año 1936 grabó el "Camino del indio", "La vidala del adiós", "Paso de los Andes" y "Mangruyando." Por otra parte, en los años 40´, mostró una nueva faceta suya publicando sus libros "Piedra sola" (1941), "Cerro bayo" (1946), "Aires indios" (1947) y "Tierra que anda" (1948). Pero su afiliación con el Partido Comunista lo empujó a exiliarse en Francia por la censura y la persecución; allí, impresionó a los franceses con su voz y logró grabar el LP "Minero soy", el cual fue galardonado con el premio "Mejor disco extranjero" de la Academia Charles Cross de París. En el año 1952 retornó al país y rompió relación con el Partido Comunista, lo que le permitió volver a los escenarios y los estudios de grabación; así, en los años 50´ lanzó sus primeros discos "Una voz y una guitarra (Volumen 1)" (1953), "Camino del indio (Volumen 2)" (1955), "Solo de guitarra (Volumen 3)" (1956) y "Canciones del solitario(1957)." Por otro lado, musicalizó y actuó en las películas "Horizontes de piedra" (1956) y "Zafra" (1959). Entre sus 325 composiciones se destacan "Piedra y camino", "Milonga del solitario", "El arriero", "Los ejes de mi carreta", "Coplas del payador perseguido" y "Zamba del grillo." Falleció en el año 1992 en Nimes, Francia. SE INAUGURA EL OBELISCO Un día como hoy en el año 1936, se inauguraba El Obelisco. El mismo fue construido por orden del intendente de Buenos Aires, Mariano de Vedia y Mitre, para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires. El arquitecto encargado de la obra fue Alberto Prebisch, importante exponente del modernismo argentino que diseñó el Teatro Gran Rex, que en apenas 2 meses concluyó la obra. La ubicación del Obelisco fue en un lugar sumamente importante para la historia nacional puesto que allí se encontraba la Iglesia San Nicolás de Bari, donde se bautizó Mariano Moreno y flameó por primera vez la bandera, antes de ser demolida en el año 1931. En su acto de inauguración, Mariano de Vedia y Mitre se refirió a él "como la materialización del alma de Buenos Aires." El Obelisco mide 67, 5 metros de altura y tiene una base de 6,8 metros por lado; la única puerta de entrada mira hacia la Avenida Corrientes en dirección oeste; tiene una escalera marinera de 206 escalones con 7 descansos que lleva a la cúspide, lugar donde se encuentra un mirador con 4 ventanas.

Efemérides del día de la fecha, 23 de Mayo

