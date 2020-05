El campanense, de 13 años, todavía no pudo arrancar su participación en la clase Juniors de Kart Plus. Aunque espera con las mejores expectativas: "La intención es pelear arriba en el campeonato".

El parate obligado por el aislamiento que impone la pandemia de coronavirus tiene a todos los pilotos esperando ese momento de volver a salir a la pista, no importa cual sea la categoría en que estén desarrollando su actividad. Y esta situación alcanza a todas las edades, porque muchos pequeños que transitan sus primeros pasos en karting también se encuentran sin esa posibilidad. Y se muestran tan ansiosos y preocupados como el resto. Puede dar fe de ello el campanense Tobías Amarillo (13), quien compite en Kart Plus: "Estoy siempre en casa con mi familia. Nadie sale y todo se hace con mucho cuidado. Mis padres me explicaron de qué se trata todo esto y que hay que tomar ciertos cuidados para no tener ningún problema. Hago todo lo del colegio y a veces juego con mi hermanito Bautista. Yo veo que mis padres nos tranquilizan, pero siento, aunque no me lo digan, que están preocupado por mis abuelos y es ahí donde uno no sabe cómo será todo. Pero ellos me dan tranquilidad y esperamos para volver a correr".

-¿Se extraña?

-Bastante, mucho más de lo que pensaba, porque por ahí yo dejé de correr en karting el año pasado antes que finalice el campeonato por una decisión del equipo y eso lo entendí. El tema es que ahora no puedo correr por una fuerza mayor que te pone mal, porque ahí vos no estás decidiendo qué querés hacer. Y cuando parecía que este año iba a arrancar, pasó todo esto y me quedé a pie, con unas ganas bárbaras.

-Además, no estuviste en la primera fecha tampoco.

-Sí, es como vos decís: no llegamos con el armado total del karting y se decidió espera a la próxima competencia. No pego una, aunque entiendo que no estaba competitivo como pretendíamos para ese arranque del torneo.

-Si bien seguís en Kart Plus, cambiaste de clase para este año.

-Sí, me pasé a la Juniors. No había muchas posibilidades, así que arrancaremos en la segunda, cuando se reanude todo. Siempre con la intención de pelear arriba en el campeonato.

-¿Y con quién creés que hay que pelear el campeonato?

-Hay varios con posibilidades, está pareja la clase. No hay ningún improvisado, todos ya tienen antecedentes corriendo en esta categoría, como Quatrochi, Peletieri, Zanelli, Toledo Ramallo… Hay varios chicos más que funcionan muy bien, va a terminar siendo un campeonato muy parejo.

-¿Continuas con el mismo equipo?

-La idea es seguir con Guerra en el chasis y Santucho en el motor. Eso es lo que pretendemos y mi papá ya habló con ambos. Ya quedó demostrado que anduvimos bien con ellos el año anterior.

-Si no me equivoco, el único cambio por ahora es el del concurrente en tu equipo.

-Ja, ja… Sí, ahí se provocó un cambio, pero de común acuerdo en el ámbito familiar, porque ahora será mi mamá Martina quien ocupe ese lugar. Pero está todo bien, no pasa nada.

-¿A quién se agradece en el cierre de la nota?

-En momentos como los actuales, uno debe agradecer y saber que no te abandonan y te siguen acompañando: a Kiosco Los Abuelos, Transporte La Chona, Móvil Phone VR, Transporte Amarillo, a Tardito y a todos quienes, como mi familia, me acompañan y están con uno cada vez que hay carreras.

-Lo último: mencionaste a Tardito. ¿Cómo está la relación con él?

-A Juan siempre le voy estar agradecido, porque siempre se portó muy bien conmigo. Me aconseja, me ha ayudado. Siempre digo, aunque él no lo sabe, es mi padrino deportivo. A veces nos reta, pero lo hace desde el lugar más de padre que de dirigente.