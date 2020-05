El Municipio realizó un importante operativo de rastrillaje sanitario en La Josefa

P U B L I C









Visitaron distintos domicilios del barrio respetando las medidas epidemiológicas

El objetivo de la acción preventiva impulsada por las secretarías de Salud y Desarrollo Social, Educación y Cultura fue detectar posibles casos de vecinos que podrían tener síntomas vinculados al Covid-19. Las Secretarias de Salud y Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio realizaron este viernes un importante operativo de rastrillaje sanitario en el barrio La Josefa con la modalidad de puerta a puerta. Con el objetivo de detectar posibles casos de vecinos que podrían tener síntomas vinculados al Covid-19, personal municipal llevó adelante esta actividad encabezada por las titulares de las áreas a cargo, Elisa Abella y Cecilia Acciardi. Visitando distintos domicilios del barrio y respetando las medidas epidemiológicas, se les tomó la fiebre a los vecinos y se les brindó información sobre la enfermedad, cuidados y las distintas formas de higiene que permiten prevenir contagios de Coronavirus. "Nuestra finalidad es realizar una búsqueda operativa de casos para tratar de contener la diseminación del virus de la pandemia en la ciudad", manifestó Elisa Abella luego de recorrer La Josefa. Por su parte, Acciardi aseguró que se respondieron las dudas de los vecinos e informaron que el confinamiento obligatorio sigue estando vigente: "Esto quiere decir que no estamos de vacaciones, que hay que quedarse en casa y solo salir en casos de suma necesidad". Además, apeló a la "responsabilidad individual" y enfatizó que todos tienen que reforzar los cuidados, aplicando el uso de tapaboca, el lavado de manos frecuentes y el distanciamiento social son "fundamentales para minimizar la propagación del virus". Y la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, acompañada por la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, les solicitó a los vecinos que se queden en sus domicilios cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por otra parte, aclaró que "en este momento no estamos haciendo testeos porque nosotros estamos buscando personas enfermas activas y no saber si tuvieron o no la enfermedad".



Personal municipal llevó adelante el operativo encabezado por las titulares de las áreas a cargo, Elisa Abella y Cecilia Acciardi.





Se les tomó la fiebre a los vecinos y se les brindó información sobre la enfermedad.



El Municipio realizó un importante operativo de rastrillaje sanitario en La Josefa

