Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 24/may/2020. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 24/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: El comisario inspector Juan Goméz es el nuevo Jefe de Estación de Polícia Dos lesionados ayer por la tarde Continúan los controles sorpresivos en toda la ciudad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C El comisario inspector Juan Goméz es el nuevo Jefe de Estación de Polícia













"Elegimos a Gómez porque hizo muy bien su trabajo, Sebastián está muy conforme con su gestión en la Policía Local" dijo Milano. Lo eligió el intendente Abella con la venia del ministro Berni, tal como lo establece la nueva estructura orgánica y funcional de la Bonaerense. Gómez viene de comandar cuatro años la Policía Local y ahora tiene a su cargo más de 400 uniformados, siendo el máximo responsable policial de la ciudad. . Llegaron los tiempos del sheriff a Campana. Este viernes se confirmó que el intendente Abella eligió al comisario inspector Juan Gómez como flamante jefe de Estación de Policía. El hasta ahora titular de la Policía Local pasó a estar al mando de 400 uniformados y reportar de manera directa al Gobierno municipal. La designación de Gómez se dio en el marco de la restructuración orgánica y funcional de la Policía Bonaerense dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que La Auténtica Defensa había adelantado en exclusiva el pasado domingo, y que implica una marcada transferencia de responsabilidades desde La Plata a los municipios. El jefe de Estación ya se mudó a la Comisaría Primera de calle Rawson, desde donde comandará esa dependencia y el Destacamento Los Cardales, la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Comando Patrulla y la Policía Local, la fuerza más numerosa y la que mejor conoce: la dirigió a lo largo de 4 años y medio. "Esta nueva estructura nos va a llevar a un mejor acuerdo de coordinación, pudiendo contar con toda la policía y los medios logísticos para afrontar los desafíos", expresó Gómez este sábado en diálogo con LAD. El comisario inspector destacó la "responsabilidad" que implica su nuevo cargo y reveló que Abella le preguntó "si estaba prepararlo para asumirla". En ese sentido, destacó a los otros jefes policiales que, contando con su mismo rango, también estaban en condiciones de ser jefes de Estación de Policía. "Creo que todos lo estábamos. Uno no puede decir que fue el mejor, sabiendo que hay muy buenos jefes policiales en Campana. La verdad que la posición de sheriff, representando a todos esos buenos jefes con quienes seguiremos trabajando en conjunto, será una gran labor", manifestó Gómez. Con su designación, el Gobierno local le reconoció a Gómez su trabajo al frente de la Policía Local, en la que asumió como subcomisario y llegó al rango de comisario inspector. En estos años, Gómez fue el encargado de extender su funcionamiento fuera del centro hacia los barrios. Ese había sido precisamente uno de los principales compromiso electorales de Abella durante su primera campaña electoral. "(Elegimos a Gómez) porque hizo muy bien su trabajo, Sebastián está muy conforme con su gestión en la Policía Local, organizándola cuando no era una fuerza fácil para lograrlo y alcanzando los objetivos planteados. Cuando llegamos al Municipio, sus efectivos estaban parados al frente de los comercios, y nosotros la necesitábamos operativa y con plenas facultades en toda la ciudad las 24 horas. Gómez se encargó de todas esas modificaciones", resaltó Abel Milano, secretario municipal de Seguridad, ante la consulta de LAD. Además, el funcionario señaló que Gómez "coincide mucho" con la línea de Abella en lo que respecta al contacto directo con el vecino, mostrando "muy buena predisposición" frente a la demanda ciudadana. "Me gusta el policía que se hace cargo del problema y da la cara", comentó Milano. El Municipio estaba al tanto de la Resolución 341, pero tuvo poca información complementaria. De hecho una de las dudas que persiste tiene que ver con el financiamiento de los nuevos recursos policiales que implica la reforma. Los sueldos, las cargas sociales, el armamento y los chalecos antibalas seguirán por el momento a cargo del Gobierno provincial. Con la reforma se suprimieron las Jefaturas Departamentales, que en nuestra región abarcaba Campana, Zárate y Escobar, para pasar a un esquema más federalizado que podría adaptarse al lema "una sola ciudad, una sola Policía". El objetivo es evitar, como venía sucediendo, diferentes líneas de reporte en un mismo distrito y fomentar una utilización más eficiente de los recursos policiales. Como jefe de Estación de Policía elegido por el intendente municipal con la venia del Ministerio de Seguridad, Gómez reportará por un lado a Milano y por línea policial al comisario mayor Juan Carlos Ruggero, quien quedó a cargo de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte I, que integran además los partidos de Zárate, San Antonio de Areca, San Andrés de Giles, Exaltación de La Cruz y Carmen de Areco, y que tiene asiento en nuestra ciudad.

Lo eligió el intendente Abella con la venia del ministro Berni, tal como lo establece la nueva estructura orgánica y funcional de la Bonaerense. El próximo paso previsto por la Resolución 341 es la implementación de una Mesa de Coordinación Local para la confección de mapas del delito y la planificación de acciones que servirán para la diagramación de un "Plan Integral de Seguridad Local" a ser elevado por los municipios y refrendado por la cartera de Seguridad bonaerense. En Campana está la posibilidad que el esquema de la Secretaria de Seguridad, articulado alrededor de la Mesa de Enlace, sea la base del proyecto. "Tenemos un camino andado y no vamos a tener que hacer grandes cambios", adelantó Milano, que admitió estar "entusiasmado" con la nueva estructura de la Bonaerense. "Nos va a permitir unificar el comando y tener un jefe policial que conozca integralmente lo que pasa en la ciudad, pudiendo reacomodar los recursos en función de las necesidades puntuales. Como toda reforma conlleva una etapa de implementación y ajuste. Pero me entusiasma y está bueno que nos hayan dado más responsabilidad en la seguridad, porque en Campana roban y los vecinos van a verlo a Sebastián".





Comisario inspector Juan Gómez, de comandar la policía local a ser el flamante jefe de Estación de Policía Campana. UN SHERIFF QUE PILOTEA HELICÓPTEROS Y TOCA EL SAXO Juan Gómez tendrá la responsabilidad histórica de ser el primer jefe de Estación de Policía de Campana. Nacido en La Plata y formado en la escuela oficiales Juan Vucetich, trabajó en un gran números de comisarías bonaerenses y también en el Ministerio de Seguridad, donde estuvo a cargo del área deportes y del análisis de datos de los Comando Patrulla de toda la provincia. Gómez llegó a Campana para hacerse cargo de la Policía Local de la mano de secretario de Seguridad y expolicía de investigaciones, Abel Milano. En cuatro años y medio logró escalar al escalafón comisario inspector, el rango requerido para ser nombrado jefe de Estación de Policía, una función muy similar a la de los sheriff yanquis. Pero el jefe de Estación de Campana no es solo una placa. En sus 47 años de vida tuvo tiempo de probar otros oficios. Gómez es técnico radiólogo, martillero y corredor público y profesor de música de teoría y solfeo. De todos los instrumentos que sabe tocar, hoy prefiere el saxo. Su incorporación en la Bonaerense estuvo motivada por otra de sus pasiones: la aeronáutica. Es que el sheriff apuntó a hacer carrera en la división aérea de la fuerza. Un operativo en San Miguel del Monte a fines de los noventa lo puso en conocimiento de una búsqueda de pilotos y no dudó en postularse. Así aprendió a manejar helicópteros y, algunos años después, aviones. En 2015 quiso regresar a la división aérea, pero las chances de surcar los aires le fueron esquivas y solo permaneció tres meses. Poco después, aterrizaba en nuestra ciudad.

Gómez viene de comandar cuatro años la Policía Local



El comisario inspector Juan Goméz es el nuevo Jefe de Estación de Polícia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar