La cuarentena se extiende hasta el 7 de junio

Lo anunciaron el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof desde Olivos. Caducan todos los permisos de circulación. El presidente Alberto Fernández adelantó esta noche que la cuarentena se extenderá hasta el 7 de junio próximo y que todos los permisos de circulación otorgados hasta el momento "van a caducar" y que en lo que hace a la circulación entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires volverán "al punto de origen". "Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de buenos aires se incrementó el 100%. El virus está circulando, les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Trabajamos junto con Axel (Kicillof) para acotar el ingreso de gente a la ciudad de Buenos Aires", señaló Fernández. En este sentido, el mandatario precisó: "Todos los que tienen hoy un permiso, va a caducar. Van a recibir información por la aplicación. Deberán re inscribirse nuevamente. Vamos a volver al punto de origen, que solo puedan ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales". Punto por punto lo que dijeron en la conferencia Estamos aquí para seguir trabajando como lo hicimos todo este tiempo en encontrar una solución al problema de la pandemia. Nosotros desde hace varios días propusimos un sistema de aislamiento social obligatorio con la idea de evitar la circulación del virus, con esa idea que tantas veces repetí y que aprendí del doctor Cahn, que es que el virus no nos busca, sino que nosotros buscamos al virus. Así que hemos decidido llevar adelante esa acción de cuarentena que se desarrolló a lo largo de todo el país durante mucho tiempo, que en los últimos 15 días empezó a flexibilizarse, y hacemos un seguimiento muy claro de lo que está pasando en cada lugar del país y lo que pasa en el AMBA, pero el seguimiento es también sobre todo el país. Si uno revisa los resultados, son resultados interesantes los que hemos conseguido, no solamente porque hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, y esto ocurre en todo el país, sino también porque los resultados son interesantes en todo el país. En la Argentina de hoy, en un gran número, no quiero hacer un porcentaje de provincias para que nadie me contradiga con un dato en contra, en gran número de provincias, la actividad económica se ha recuperado por encima del 80%.



