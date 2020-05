Se trasladaban en moto y colisionaron con un automóvil en 9 de Julio y Moreno. Fueron trasladados al Hospital. Ayer por la tarde tuvo lugar un nuevo accidente protagonizado por una moto y un automóvil en el centro urbano de nuestra ciudad. Todo sucedió alrededor de las 16 en la esquina de 9 de Julio y Moreno, cuando colisionaron una Yamaha color bordó y un Chevrolet Spin gris. Fruto del choque, la moto cayó al suelo y su conductor sufrió un golpe en una de sus piernas; al tiempo que su acompañante registraba un golpe en la cabeza y, aparentemente, se había dislocado uno de sus hombros al caer al suelo. Del operativo participaron dos móviles del SAME, que trasladaron a los lesionados hasta el Hospital San José; 2 móviles del Comando Patrulla y personal de Caballería que se encontraba en las inmediaciones de lugar.

La mujer acusaba un golpe en la cabeza y, aparentemente, se había dislocado un hombro.

#Dato Choque en zona céntrica, a las 16 hs en Moreno y 9 de Julio. Un Chevrolet Spin y una Yamaha YBR. Conductor de la moto con un golpe en la pierna y la acompañante golpe en la cabeza y el hombro, fueron trasladados por SAME. CP zona 1, colaboró Caballería pic.twitter.com/kx72h1PQDt — Daniel Trila (@dantrila) May 24, 2020

Dos lesionados ayer por la tarde

