La UV Más Campana brindará una charla virtual

El concejal Axel Cantlon junto a los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford realizarán una exposición vía Zoom este miércoles a las 18 horas. para explicar las cuentas municipales y la reforma impositiva

"Invitamos a todos los vecinos de Campana que les interese conocer la situación económica del Municipio y cómo es la nueva reforma impositiva que planteo el Ejecutivo Municipal a participar de esta reunión virtual para que los profesionales que nos asesoran puedan explicar estos temas en detalle", explicó Axel Cantlon.

"Por supuesto que también invitamos a participar a todos los medios de prensa y periodistas de nuestra ciudad para que puedan realizar todas las consultas que deseen".

"Es muy importante que estos temas se difundan adecuadamente, los vecinos de Campana tienen que saber como les van a cobrar los impuestos a partir de ahora y como se utilizaron los fondos públicos durante el 2019".

"Lamentablemente en el Concejo Deliberante me cortaron el micrófono y no me permitieron explicar en detalle la reforma impositiva que va a afectar a los vecinos. Las cuentas de la Municipalidad no se pueden manejar con el silencio y ocultando información como hicieron este año".

"En los próximos días vamos a dar a conocer los datos de la reunión de Zoom para que todos los que quieran puedan conectarse y esperamos contar con la presencia de todos", concluyó.