José Luis Manzano Así lo sostuvo José Luis Manzano, en un encuentro internacional sobre Energía. Como presidente de "Integra Capital", José Luis Manzano participó este miércoles de la segunda jornada de la XXIX conferencia "La Jolla Energy2020", un encuentro anual sobre el futuro de la energía, organizado por el Institute of The Americas. José Luis Manzano definió como un desafío para el país (incluso desde antes del COVID-19) generar energía "a precios accesibles tanto para el gas, la electricidad y el petróleo" y también resaltó que el yacimiento de "Vaca Muerta sigue siendo una oportunidad" para la Argentina, reafirmando que es "imprescindible adecuar los costos para que recupere su atractivo para los inversionistas extranjeros". Del debate también participaron Saverio Minervini, de Fitch Ratings; Thomaz Favaro, director de Control Risk y Jorge Milanese, director regional de Sproule. Favaro reseñó que la Argentina vive un proceso de décadas de desindustrialización que la llevó a depender en su economía de los productos primarios o "commodities": alimentos y también de la energía que ahora puede jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica. Por su parte, Minervini puso el énfasis en los costos e impuestos que muchas veces frenan políticas de inversión. Algo que debiera ser "revisado" para potenciar al sector energético. Milanese destacó que el gobierno ayudó con la introducción del "barril criollo" a US$ 45, pero que debe ser tomada como una medida de emergencia para la crisis y el corto plazo. Manzano también precisó que el gobierno debe orientar su esfuerzo en la "generación" de divisas por un doble camino: la sustitución de importaciones y fomentar el aumento de las exportaciones. Respecto al gas, elogió la política de recuperar a Chile como "cliente" de ese producto nacional. "Son elementos para recuperar la confianza del potencial energético de la Argentina para la región", señaló. Además Manzano habló de una "ventana de oportunidades" no muy explotada relacionado con los fertilizantes, como subproducto del gas.

