Test serólogicos para Covid-19; los oportunistas de siempre

El conocimiento de las pruebas diagnósticas para el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) sigue evolucionando en forma dinámica, y una comprensión clara de la naturaleza de las pruebas y la interpretación profesional de sus hallazgos es importante. La prueba más comúnmente utilizada y confiable para el diagnóstico de COVID-19 es, hasta el momento, la prueba RT-PCR que se realiza usualmente a partir de hisopados nasofaríngeos y orofaringeos. Por otra parte, ante el apremio mundial de precisar herramientas para combatir la pandemia, han salido al mercado una gran cantidad de pruebas, que mediante un análisis de sangre, son capaces de detectar anticuerpos frente al SARS-CoV-2 con desempeños variables. Estas pruebas se conocen como test serológicos. En este contexto, no es raro encontrar empresas "oportunistas" que pueden engañar a la sociedad y dificulten la tarea de aquellos profesionales de la salud en su conjunto, que trabajan genuinamente. Por tal motivo, los bioquímicos cumplimos un rol fundamental para otorgar la mejor información posible. En primer lugar, se debe insistir que los test serológicos, por el momento, no deben utilizarse, en primera instancia, para diagnosticar COVID-19 en pacientes sintomáticos. Es decir, no reemplaza la RT-PCR. Sin embargo, pueden ser una herramienta complementaria frente a pacientes con síntomas con resultados de RT-PCR negativos. El ofrecimiento de test rápidos serológicos por parte de Empresas de Salud a título de diagnóstico, incluso a domicilio y sin presencia bioquímica, constituye un acto de profunda irresponsabilidad y condenable por el Colegio de Bioquímicos. De hecho, la misma ANMAT indica que los test rápidos sólo pueden utilizarse con fines epidemiológicos. En segundo lugar, hemos visto cómo estos test serológicos comenzaron a ofrecerse y a utilizarse en la comunidad que no presenta síntomas, principalmente para conocer si un individuo ha estado expuesto al virus y si ha desarrollado anticuerpos. Es necesario precisar que estos nuevos test, si bien pueden sernos de gran ayuda, tienen sus limitaciones y es función bioquímica saber comunicarlas para que los resultados sean bien interpretados. Muchos de los kits importados presentan buenas especificaciones por parte del fabricante. Aun así, lamentablemente, no existe en el país experiencia para decir que un kit pueda tener 100% de eficiencia, como cierta Institución privada de Diagnóstico quiera promocionar. En tercer lugar, considero importante remarcar que estos test serológicos forman parte de un análisis clínico. En distintas ocasiones, hemos visto frente a las cámaras de televisión, la realización de test rápidos serológicos sin presencia bioquímica poniendo en riesgo la calidad de los resultados y malgastando recursos nacionales. Por esto, recuerdo que somos los bioquímicos quienes por nuestra formación universitaria tenemos reservadas las tareas de realizar y certificar los análisis clínicos, interpretando los resultados junto al médico. No en vano, los bioquímicos estamos incluidos en el Art. 43 de La Ley de Educación Superior 24521/95 Res 254/03, que dice que de nuestro ejercicio profesional puede depender la salud pública de la población. En este sentido, la interacción médico-bioquímico-paciente debe jerarquizarse y recomiendo que, en caso que una persona desee conocer si ha desarrollado anticuerpos, acuda a su bioquímico de confianza. Concluyo, valorizando los esfuerzos que muchos colegas realizan para afrontar esta pandemia, junto a todo el personal de la salud y el personal esencial, como así también toda persona que con pequeños actos responsables contribuyen al cuidado de todos. Los test serológicos, por el momento, no deben utilizarse, en primera instancia, para diagnosticar COVID-19 en pacientes sintomáticos, es decir, no reemplazan la RT-PCR. Y es importante aclarar que son los Bioquímicos quienes tienen la función de realizar y certificar los análisis clínicos. Bioquímico Juan Pablo Giannoni - MP 6648



Test serólogicos para Covid-19; los oportunistas de siempre

Por Bioq. Juan Pablo Giannoni

