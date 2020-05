Mara Pedrazzoli

Con un Bolsonaro a pleno insulto, recrudecen las tensiones políticas en Brasil al tiempo que el país califica como epicentro mundial del Covid-19, una enfermedad que parece dañar más a los más pobres. Argentina con negociaciones encaminadas en cuanto a la reestructuración de la deuda externa. El camino social y económico es largo y todavía resta por verse. El pasado viernes la Corte Suprema de Brasil difundió el video que podría dar lugar a un pedido de impeachment contra el presidente por insinuación al delito en sus dichos: cuando amenazó con cambiar él mismo al jefe de la policía, motivo que suscitó la renuncia del super poderoso ministro de justicia, Sergio Moro. La violencia verbal de Bolsonaro en la intimidad que muestra el video resulta menos agraciada que los gestos o frases que lanza en público y que -como los de Macri- podían ironizarse más fácilmente. "Quiero al pueblo armado, así ningún hijo de puta podrá imponer una dictadura" se lo escucha decir y también llamar "bosta" a intendentes. La relación del presidente es cada día más tensa con la Corte, la prensa, con los gobernadores y con su propio gabinete (que recientemente tuvo una nueva pérdida tras la salida del flamante ministro de salud, quien se negara al uso masivo de la cloroquina, que también fomenta Trump). En el Congreso, lleno de militares como nunca antes, siembra mayor apoyo y eso podría trabar su destitución. Nadie descarta un autogolpe. También el viernes Brasil se convirtió en el segundo país con más contagios del coronavirus; superando a Rusia y solo detrás de Estados Unidos con 1,6 millones de casos. El país vecino registra 330.890 casos positivos, con 20.803 nuevos contagios en el último día. En la región del Amazonia -desprovista de atención médica y comprendiendo territorios de 8 países- ,el virus avanza a gran velocidad y se suma a problemas como la deforestación -que no cesa ni siquiera en pandemia- y los efectos de los devastadores incendios de fines de 2019.El alcalde de Manaos acusó al presidente de propiciar un "genocidio" indígena. La Organización Mundial de la Salud declaró que Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia: un virus que no distinguía entre clases sociales parece haber cambiado de opinión. La cifra más alta de contagios en un día la registra Chile: con 4.276 nuevos casos positivos y ocupando el tercer lugar en casos totales de la región (con 60.000). El segundo lugar es de Perú: con 108.000 casos detectados. El día 22 Argentina incumplió el pago de intereses del bono Global en reestructuración y entró técnicamente en default, una situación que se descontaba. En simultáneo mejoró la negociación con privados con un nuevo horizonte hasta el 2 de junio. El riesgo país permaneció en los 2.780 pb. Guzmán y su equipo trabajan en la segunda propuesta (si la primera consistió en pagar 40 centavos por dólar emitido y las contrapropuestas viraron entre los 50 y 52 hasta 59 o 63 centavos por dólar, la última enmienda oficial se ubicaría en torno a 58 centavos de dólar). El sábado 23 se conoció que los tres principales grupos de acreedores del país (el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de la Argentina, y el Grupo de Bonistas del Canje) recibieron una invitación formal del gobierno para firmar acuerdos de confidencialidad que permitan concluir el canje de deuda. Reina una sensación de optimismo y no lo es por poco, si bien la gran pregunta vendrá luego, cuando el país tarde o temprano vuelva a financiarse en los mercados internacionales. Por último, algunos datos estadísticos de la semana. El Informe Mensual de la Industria elaborado por la UIA marcó en marzo una brutal caída de -17% respecto al mes anterior y destacó que se alcanzó así el mayor descenso de toda la serie histórica, que comienza en 1995. Se esperan peores datos en abril. Semanas atrás se abrió una riña en el terreno industrial a causa del "dólar auto" $100 que analizaría el gobierno (sin confirmar); la Cámara de Importadores desmintió un aumento significativo en las ventas. Otro segmento beneficiado por la brecha cambiaria es la alta gama de productos electrónicos. El mercado cambiario sigue mostrando tensiones pese al cepo y la pandemia, el Central intervino fuerte también en futuros y la Anses en el contado con liqui. En lo que va del mes se vendieron USD 600 millones de reservas (una cifra superior al vencimiento que enfrentaba Argentina el viernes). Los efectos inflacionarios todavía son leves por la pandemia, el INDEC reflejó en abril una deflación de -1,3% en precios mayoristas dada la caída del precio del petróleo.



Por Mara Pedrazzoli

