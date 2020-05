La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/may/2020 Romina Carrizo:

La Concejal del Frente de Todos-PJ Romina Carrizo, apuntó contra la ex Jefa de Gabinete Municipal, Mariela Schvartz, y actual Concejal de Juntos por el Cambio. "Durante la campaña electoral, compró electrodomésticos e insumos electrónicos con sobreprecios escandalosos" aseguró. La Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, habló tras la sesión donde la oposición rechazó la Rendición de Cuentas Municipal, y acusó a ex funcionarios y actuales Concejales del oficialismo de "intentar justificar sus propios gastos, los cuales han tenido numerosas irregularidades durante la última campaña electoral". Carrizo dijo al respecto: "Por citar un ejemplo, la ex Jefa de Gabinete del Intendente Abella, Mariela Schvartz, quien en Octubre del año pasado encabezaba lista, otorgó por contratación directa a Carlos Aníbal Correa la suma de $800.000, por la compra de equipamiento textil como máquinas de coser, que entregó en un claro gesto de clientelismo político a 15 vecinos y vecinas de la Ciudad. Pero estuvimos investigando y por dicho monto, en la actualidad podría haber comprado al menos 50 máquinas como esas, dejando en evidencia que durante la campaña electoral, compró electrodomésticos e insumos electrónicos con sobreprecios escandalosos". También se refirió a otra empresa, Seijo, "a la que en el marco del programa Campana te Capacita, días antes de las elecciones le adquirió impresoras, hornos y freidoras. Nuevamente, los precios actuales no coinciden con la cantidad de productos adquiridos, sin contemplar la inflación existente". Para finalizar, la Concejal aseguró que durante la última sesión especial, "hemos visto a funcionarios aprobarse sus propias y dudosas cuentas. Sobreprecios, empresas de amigos y familiares, un popurrí de ejemplos corruptos que han sido todo un sello del Gobierno del macrismo campanense".





