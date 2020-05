Desde el Concejo Deliberante Giroldi impulsa una Terminal de Contenedores en Campana

En la última sesión del HCD se aprobó una Comunicación al Ejecutivo cuyo objetivo es reflotar un proyecto impulsado durante la gestión de Néstor Kirchner. También se declaró de Interés Municipal la construcción de la Termoeléctrica Belgrano 2.

Durante la Sesión Ordinaria del último jueves, la concejal Stella Maris Giroldi (PJ - Frente de Todos) fue miembro informante de dos proyectos de su autoría y que están vinculados al desarrollo estratégico de nuestra región.

En una edición anterior habíamos adelantado a nuestros lectores su intención de declarar de Interés Municipal la construcción de la Central Termoeléctrica Belgrano 2, como puntapié para volver a darle visibilidad a la obra, lo cual fue aprobado; pero en esta sesión también se aprobó la comunicación al Departamento Ejecutivo en el que se solicita "realizar las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional, incluyendo también al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de incluir el proyecto denominado "Complejo Logístico de Transferencia Intermodal de Cargas y Terminal de Contenedores Campana" en la agenda de obras estratégicas a realizar en el próximo plan de reactivación y desarrollo económico a impulsar por el Estado Nacional".

Consultada al respecto, Giroldi señaló que se trata de un proyecto que en su momento se había iniciado en durante la presidencia de Néstor Kirchner con la finalidad, entre otras, de descomprimir la actividad del puerto de Buenos Aires, sobre todo para el tema de los contenedores. "Todo quedó a medio camino, pero las tierras están ahí esperando que se concrete. Son más de 80 hectáreas frente al Paraná, entre los puertos de RAHSA y TAGSA, con acceso desde la Avenida 6 de Julio. Se realizó un estudio de factibilidad y todo que lo hizo una consultora de Canadá. Pasaron 18 años, pero eso está ahí esperando y hay que ponerlo en la agenda de la ciudad. Después se evaluará y se verá si tiene vigencia".

El texto de la comunicación presentada por Giroldi también explicita que la Municipalidad de Campana procurará ser declarada parte interesada del proyecto, "a efectos de que un sector del inmueble sea transferido a ésta, con el fin de propiciar la creación de un Parque PyMEs, tecnológico, productivo y de logística, vinculado al puerto, de modo de fomentar el comercio exterior de base local".

En cuanto a la obra de la Central Termoeléctrica Belgrano 2, semanas atrás, Giroldi declaró a La Auténtica: "La pandemia cambió todas las prioridades, pero no por eso hay que dejar de pensar en el mediano y largo plazo. La obra de la Termoeléctrica en algún momento se va a hacer sí o sí, porque técnicamente está todo para que así sea y desde la ciudad no podemos quedarnos dormidos. Pensá que la obra propiamente dicha le puede dar trabajo a más de 1000 obreros de la UOCRA, que vienen tan golpeados últimamente, y a un montón de proveedores locales. Además, su puesta en marcha es estratégica para el desarrollo de Campana y de la región. Pero estas cosas no se mueven solas y nosotros desde Campana tenemos que hacer los deberes. Lo digo en el proyecto que presenté: la Municipalidad de Campana, a través del señor Intendente Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, debe fijar una posición sobre este tema y agotar las instancias de gestión, administrativas y legislativas, en relación a la concreción de esta obra. No sé cuándo, porque esto de la pandemia complicó todo, pero aspiro a que antes de fin de año el Ministro de Obras Públicas de la Nación nos reciba al Intendente y a mí", concluyó.