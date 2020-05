Donan dos termómetros infrarrojos al Hospital San José

No necesitan contacto con el paciente para medir la temperatura. Fue una iniciativa de un grupo de Productores Asesores de Seguros de la ciudad. Serán utilizados en la "Guardia Limpia". "Realmente estamos muy contentos por poder aportar este material a nuestro Hospital y facilitarle un poco la tarea a quienes hoy están dejando todo para cuidarnos, estamos convencidos que si hay algo positivo que nos deja esta pandemia es que pudimos generar entre los Productores Asesores de Seguros un ámbito de solidaridad y colaboración que no habíamos logrado antes, ojalá este sea solo el comienzo de cosas importantes que podamos lograr como artífices proactivos de la sociedad en la que vivimos o en la que desarrollamos nuestra hermosa profesión", comentó el vocero de un grupo de 39 productores asesores de seguros de nuestra ciudad que se organizaron para donar 2 termómetros tipo "pistola", que a partir de tecnología infrarroja no necesitan tomar contacto con el paciente para medir la temperatura corporal. La iniciativa surgió este jueves a partir de una inquietud de Jorge Valle quien además de ser Productor Asesor de Seguros forma parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana y luego de consultar con el Director del Hospital San José, Dr. Marcelo Medina, si el equipo era el adecuado se realizó la compra y la donación fue concretada ayer por la tarde. Según explicó Medina, al menos uno de estos equipos será utilizado en lo denominada "Guardia Limpia" de la calle Alberti, que es por donde ingresan los pacientes que asisten a una consulta no asociada al COVID 19 o para retirar una receta, a quienes se les controla la temperatura a pesar de no presentar síntomas. "Por suerte nos pusimos de acuerdo muy rápido entre todos y no perdimos un minuto en concretar la donación que realizamos con la intención de facilitarle la tarea a médicos y enfermeros de la institución, quienes están en la primera línea de atención de nuestros vecinos", concluyó. Participaron de la donación Franco Del Molino, Martín Actis, Miriam Cazenave, Alberto Gómez, Analía Suárez, María A. Echeverría, Organización Feliu Badalo, Gonzalo Avendaño, Marcos Nieto Marcos, Fernando Gianechini, Carlos Gianechini, Juan Carlos Rodríguez, Lucas Montini, Augusto Villaverde, Víctor Amaranto, Roberto Schramm, Paula Borghetti, Mariano Jano, Mariano Díaz, Daniel Saldaña, Jorge Massanti, Natalí Palomeque, Leonel Morresi, Cintia Kossacoff, Organización Avendaño Cavallo, Graciela Rossi, Analía García, Fabián Brodsky, Julio García, Jorge Valle, Roberto Díaz, Ramiro López, Darío Caoduro, Alejandro Ferriccioni, David Meglio, Matías Saldaña, Rodrigo Rastelli, Carlos Lucani y Jordán Rodríguez.

El jueves surgió la idea y el sábado por la tarde concretaron la donación. Medina aprovechó para medir la temperatura a los presentes.



Donan dos termómetros infrarrojos al Hospital San José

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar