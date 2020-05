Alejandra Dip

El Guerrero fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante. Inteligencia necesaria para emerger de momentos difíciles. DÍA 303 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 23 SELI, 2DO DE LA CUARTA HEPTADA (AMARILLA) DE LA LUNA 11, ESPECTRAL. Kin 56 - Guerrero 4 guiado por el Humano. El Tono 4 es la FORMA en la que hacemos las cosas, cómo nos organizamos para poder llevar a cabo nuestro propósito. Es el orden y la base. Rige la muñeca derecha y los intestinos, si esta energía esta fuera de eje, puede ser que tengas dolor en esas zonas o que no estén funcionando adecuadamente. El GUERRERO 4 nos dice que la mejor forma es poniendo la garra adecuada en funcionamiento, sin peleas, ni cuestionamientos absurdos, iluminando nuestra mente, para saber cuál es el camino. Voluntad y coraje nos aporta esta vibra hoy. Voluntad para no dejar el camino antes de tiempo, y coraje para seguir luchando por lo que nos corresponde armónicamente. Hoy estamos protegidos! Este sello tiene un escudo que nos resguarda y trae también energía de cambio, cambios que se empiezan a gestar, que se empiezan a vislumbrar. Tenemos que adaptarnos rápidamente, ir en búsqueda de nuestro camino, un camino de elección. No caigamos en actitudes autodestructivas, usemos la capacidad de estratega que nos aporta este guerrero, para planear diferentes caminos de avances, por si algo no sale como esperamos. Avancemos en forma inteligente, evitemos por todos los medios disturbios, peleas, golpizas. Ojo, con los cuestionamientos desmedidos, que pueden terminar en riñas. Buena jornada para organizar, planificar, darle a cada cosa su lugar en la casa y en la vida. Acomodar, limpiar, llenarnos de energía y optimismo. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Guerrero 4 - Energía del 24/05/2020 - Onda Encantada del Caminante (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

