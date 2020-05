Efemérides del día de la fecha, 24 de Mayo

P U B L I C



DÍA DEL OPERADOR DE RADIO Instituido mediante la Ley Nº 7.339, por iniciativa del legislador chaqueño Leonardo Yulán, en este día se visibiliza y se revaloriza la labor de los operadores de radio. Esta fecha conmemora la primera conexión inalámbrica entre la Cámara de la Corte Suprema en Washington y el ferrocarril B & O en Baltimore en el año 1848; el mensaje escrito en código Morse decía "¿Qué nos ha traído Dios?",cita del capítulo 23, versículo 23 del Libro de los Números del Antiguo Testamento. El operador de radio es indispensable para que todo salga a la perfección en la puesta al aire porque en sus manos está la conexión y la comunicación permanente con los oyentes. FALLECE ELSA BORNEMANN Elsa Isabel Bornemann nació el 20 de febrero del año 1952 en Parque Patricios, Buenos Aires. Rodeada por los incontables libros de la biblioteca de sus padres, Bornemann paso su infancia leyendo y escuchando los poemas que le leía su madre que, curiosamente, se llamaba Blanca Nieves. Inspirada por todas las historias leídas, la incansable lectora decidió convertirse en escritora: "yo siempre escribí. En la escuela me preguntaban quién me había escrito la composición. Yo decía: ´No, la escribí yo.´ Me mandaron a escribir sola a la dirección y se convencieron." A los 16 años publicó su primer libro de poemas "Tinke-tinke", el cual fue elogiado por la periodista Paloma Efron y se agotó en poco tiempo. A los 20 años fue galardonada con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) por su segundo libro de poemas "El espejo distraído." Recibida de Maestra Normal en la Normal N° 11 Ricardo Levene y profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires dedicó sus días a dictar numerosos cursos y conferencias, integrar jurados y dar charlas en diversos establecimientos educativos y culturales. En el año 1976 se convirtió en la primera escritora argentina en ser incluida en el Cuadro del Premio Internacional "Hans Christian Andersen", una de las mayores distinciones que puede recibir un libro para niños, por su libro "Un elefante ocupa mucho espacio." No obstante, en el país el libro fue prohibido por la Junta Militar por ser considerado "cuento destinado al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo." Algo que contradijo por completo a la prestigiosa International BoardonBooksfor Young People (IBBY) que lo calificó como "un ejemplo sobresaliente de literatura con importancia internacional." Tras 7 años oculto, el libro retorno a la librerías en el año 1984 junto a la democracia. Entre sus obras podemos mencionar: "El cumpleaños de Lisandro", "Sobre la falda", "Socorro", "Queridos monstruos", "No somos irrompibles", "El último mago", "Corazonadas", "El niño envuelto", y "La Edad del Pavo." Falleció en el año 2013 en Buenos Aires. SE LANZA "MR. BRIGHTSIDE" Un día como hoy en el año 2004, "The Killers" lanzaban la exitosa canción "Mr. Brightside" Escrita por el cantante de la banda, Brandon Flowers, y el guitarrista de la misma, Dave Keuning, la canción está inspirada en los sentimientos de Flowers al enterarse que su novia lo engañaba: "se trata de una novia mía. Todas las emociones en la canción son reales. Cuando estaba escribiéndola mis heridas aún estaban fresca. Yo soy el ´Sr. Optimista´ (´Mr. Brightside´)."El sencillo se encuentra en el álbum debut "Hot Fuss".

Efemérides del día de la fecha, 24 de Mayo

