La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/may/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Revolución de Mayo"

Por Luís Rodas











Mañana 25 conmemoramos la Revolución de Mayo en nuestra Patria . Ese grupo de patriotas iluminaron el camino de la Independencia y la Patria . También es bueno pensar en la otra Patria, la que Dios tiene preparada para sus hijos, la Patria Celestial , el Cielo. Para tener seguridad y conocer sobre este destino es necesario leer "La Biblia". Jesucristo también produjo una Revolución, porque transformó la sociedad de su tiempo. construyendo otra totalmente diferente, pero de carácter espiritual. Su propio pueblo y hasta sus discípulos y gran cantidad de seguidores creían que Jesús sería un líder militar que los liberaría del yugo de Roma. Los apóstoles no entendieron en un principio las enseñanzas que profesaba Jesús, no al tiempo, ni a la manera de Dios, que es con serenidad y paciencia. Pero Cristo mostró que la paz y el amor son armas tanto o más poderosas que cualquiera de las otras. En las guerrillas supuestamente de liberación, sucede algo similar a lo que ocurrió con los discípulos en los tiempos de Jesús, se busca la liberación de los oprimidos, pero de forma violenta, tergiversando el mensaje del maestro. Jesús también nos quiere liberar a nosotros; (Juan 8:31-36) "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos …. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado…. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres". Muchos buscan ser libres de la opresión de la sociedad y sus complejidades, y se rebelan contra la sociedad en forma violenta y afectan a los demás ciudadanos. Por eso, sintámonos verdaderos revolucionarios de Jesús, de ese Jesús que, con paz y amor, conquistó un mundo entero, y que trasciende por los siglos. Acerquémonos pues a aquel que prometió liberarnos de toda cosa que nos hace sentir esclavizados, y seremos transformados en nuevas personas, y que luego, logremos los cambios soñados, primero en nosotros mismos, y luego con nuestro prójimo (próximo) y luego en la sociedad, pero con las armas de la paz de Jesús. Jesús dijo: "Bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios." (Mateo 5:9). Así es "La Revolución de Jesús", que muchos hemos experimentado en nuestras vidas, y por eso queremos que muchos más lo puedan lograr. ¿Te interesa? Hazte amigo de Jesús. Él quiere ser tu amigo. Y así podremos cantar juntosaquel día; Cuando Los Santos, Marchen Ya, Hacia La Patria Celestial - Señor Yo Quiero, Estar Allá, Cuando Lossantos, Marchen Ya - Cuando A Cristo Aclamen Rey, Señor Yo Quiero Estar Allá - Cuando Los Santos, Marchen Ya, Hacia La Patria Celestial En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. (Juan 14:2) Cristo les dirá: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo" (Mateo 25-34). "Bendita Patria Celestial" Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Varela 447 (ex Rivadavia) Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Revolución de Mayo"

Por Luís Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar