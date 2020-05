La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/may/2020 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 24 de Mayo de 2020 - Año II-Edición Nº 81 ASCENSIÓN: META Y CAMINO Hoy 24 de mayo "Domingo de la Ascensión" no nos podemos quedar mirando al cielo, Cristo nos propone que vayamos a los últimos rincones y que llevemos esperanza y alegría, que demos su Buena Nueva. Mirarnos al cielo como meta, pero con los pies en la tierra, en nuestra realidad cotidiana. La Ascensión se nos presenta en una cumbre pues debemos tener muy alta nuestra mirada y aspirar a los bienes mejores. Pero el camino se hace paso a paso y se necesita poner mucha atención a cada rincón y a cada piedra para poder avanzar. No olvidemos que Cristo nos prometió: "y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo". ¿Cómo estamos viviendo nuestro camino? ¿Somos los hombres y mujeres que llevamos la esperanza a los últimos rincones? ¿Nos comprometemos en la lucha por la justicia y la equidad, al mismo tiempo que miramos más allá de lo terrenal? Señor Jesús, en este día de tu Ascensión, te pedimos que no permitas que nos esclavicemos mirando nuestras realidades pero tampoco que nos olvidemos de luchar por la justicia y la verdad ignorando tu Reino. Concédenos que con una sana esperanza construyamos tu Reino aquí en la tierra, mirando siempre hacia el cielo donde Tú nos esperas. Amén.

"Id al mundo entero y proclamad el Evangelio" (Jn. 16, 15) 54º JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES Monseñor Barba, Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la C. E. A., al reflexionar sobre esta jornada mundial nos decía: "El Papa Francisco nos proponía salir, a no quedarnos, salir a misionar, salir al encuentro viviendo el espíritu de la Iglesia y de manera significativa en este tiempo en que estamos "encerrados por la cuarentena" nos damos cuenta que se puede hacer exactamente todo esto cambiando las formas y las metodologías. Nos hemos sorprendido todos, los sacerdotes, los obispos, los responsables de las distintas áreas de la Iglesia de que hoy ´estamos llegando a gente que antes nos costaba más llegar´, de que estamos teniendo un alcance que antes no hemos logrado y es una sorpresa que se la debemos a los medios de comunicación, que son geniales, potentes, tan benditos y también tan peligrosos como un simple y mero instrumento pero potentes y benditos si los usamos para el anuncio del Evangelio." "Hoy nosotros como comunicadores estamos en un lugar privilegiado de la Iglesia y creo que somos los primeros misioneros que vamos a tener que readecuar nuestras estructuras caducas e ir en la delantera". Finalizando su reflexión, Mons. Barba animó el camino: "Sigamos ayudando, acompañando, apoyando a aquellos que necesitan otros esfuerzos para llevar el mensaje, debemos dar lugar a los jóvenes y reflexionar sobre el cómo llevar el mensaje sabiendo que Jesús es el centro, es el eje y si Jesús es el centro del mensaje siempre nuestras comunicaciones estarán bien llevadas. Que Dios los bendiga."

Mons. Gabriel Barba con el Papa Francisco SEMANA "LAUDATO SI" Les proponemos participar de la reunión de cierre de la Semana Laudato si, por Zoom que se realizarán el domingo 24 de mayo de 2020 de 16 a 17 hs. para reflexionar sobre el contenido del documento papal y generar acciones concretas. Por consultas e inscripción comunicarse con los celulares de: - Alejandra 011 - 30480273 - Sandra 03489 - 672515 Pueden buscar más información en nuestros sitios Facebook y Instagram como "Semana Laudato si - Argentina"

Invitación Laudato si

EL ESPÍRITU SANTO, PROTAGONISTA DE LA EVANGELIZACIÓN El próximo domingo 31 de mayo celebraremos la Solemnidad de Pentecostés. Los Hechos 2,4 nos relatan que: Apenas el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, el día de Pentecostés, "se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse". Por eso, puede decirse que en la Iglesia es el momento mismo en que nace, recibe como don del Espíritu la capacidad de anunciar "las maravillas de Dios", el don de evangelizar. Así como la palabra humana se difunde por el soplo humano, la palabra de Dios se transmite por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Bajo ese soplo se desarrolla la vida de la Iglesia. "El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial". La Iglesia anuncia el Evangelio gracias a su presencia y a su fuerza salvífica Pero ¿qué significa "evangelizar en el Espíritu Santo"? Significa evangelizar con la fuerza, con la novedad y en la unidad del Espíritu Santo. Evangelizar con la fuerza del Espíritu quiere decir estar revestidos de la fuerza que se manifestó de modo supremo en la actividad evangélica de Jesús. Esta fuerza del Espíritu es más necesaria que nunca en nuestro tiempo, a quien se le pide que dé testimonio de su fe en un mundo a menudo indiferente, muchas veces hostil, marcado fuertemente por el relativismo. Se trata de una fuerza que necesitan sobre todo los comunicadores, que deben volver a proponer el Evangelio sin ceder ante los compromisos y los falsos atajos, anunciando la verdad de Cristo "a tiempo y a destiempo" (2 Tm 4, 2). La Iglesia universal ha empezamos la Novena al Espíritu Santo pidiendo que el Espíritu del Resucitado renueve a la Iglesia y traiga salud y salvación a la humanidad.

¡¡¡Ven Espíritu Santo!!! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíanos tus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com / También puedes seguirnos en Facebook: "Semanario Catedral Santa Florentina" y "Catedral Santa Florentina" / Instagram: "Catedral Santa Florentina" / Youtube: "Semanario Santa Florentina". MISAS POR INTERNET Se continuan transmitiendo las misas que se celebran en catedral Santa Florentina, de lunes a sábados a las 19 hs. y domingos a las 11 hs., por el Facebook/Catedral Santa Florentina Campana.

