El yoga con calor es una forma vigorosa de yoga realizada en un estudio muy cálido y húmedo. Hay muchos tipos diferentes de clases de yoga con calor. Durante la forma Bikram de yoga con calor, la habitación se calienta a aproximadamente 105ºF (40ºC) y tiene una humedad del 40 %. El Bikram yoga es un programa de 90 minutos que consiste en una serie de diferentes posturas de pie y de estiramiento. Las posturas requieren contracciones prolongadas, fuertes y sostenidas de todos los grupos musculares principales. La naturaleza exigente de las posturas y el calor están diseñados para aumentar la frecuencia cardíaca y ejercitar los músculos. Los investigadores continúan estudiando los pros y contras del yoga con calor, incluidos sus efectos sobre la grasa corporal y la salud del corazón. El yoga con calor no es para todos. La intensidad del entrenamiento y las temperaturas elevadas tienen el potencial de causar enfermedades relacionadas con el calor. Asegúrate de consultar con tu médico antes de probar el yoga con calor, especialmente si tienes alguna preocupación de salud o si estás embarazada. Probablemente sea mejor no hacer yoga con calor si tienes estos problemas: - Enfermedad cardíaca - Problemas de deshidratación - Intolerancia al calor - Antecedentes de una enfermedad relacionada con el calor (como una insolación o golpe de calor) Si no tienes problemas de salud y quieres probar una clase de yoga con calor, asegúrate de beber mucha agua antes y después del entrenamiento, y durante este. Detente si te sientes mareado, aturdido o mal de alguna manera. Dr. Edward R. Laskowski de Mayo Clinic





¿Qué es el Yoga con calor?

Por Dr. Edward R. Laskowski

