NOTICIA RELACIONADA: Con dos días de diferencia, dos ascensos distintos, en dos funciones distintas Villa Dálmine llegó a la 38ª y última fecha del campeonato 2011/12 de la Primera C en la cima de la tabla de posiciones, dependiendo de sí mismo para gritar campeón y lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana. Y no defraudó: como local, ante 10 mil personas, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta superó 2-1 a Talleres de Remedios de Escalda. Así le puso fin a una racha de 16 temporadas sin ascensos (la más larga de su historia) y, sobre todo, dejó atrás un suplicio de 15 años en la cuarta categoría del fútbol argentino. Aquella tarde del 24 de mayo de 2012, el Violeta abrió el marcador con un cabezazo de "Dudy" Pérez a los 25 minutos y luego aumentó cifras por intermedio del "Polaco" Sánchez a los 38. Con esa ventaja transitó el segundo tiempo con tranquilidad hasta que, a siete minutos del final, Roberto Hernández marcó el descuento y le puso suspenso al cierre. Sin embargo, el score ya no se movió más y, por ello, Mitre y Puccini fue un festejo (y un desahogo) enorme. En ese encuentro, Villa Dálmine formó con Agustín Gómez; Eduardo Dávila, Ezequiel Fernández, Damián Acosta, Federico Gásperi; Gastón Sánchez, Horacio Falcón (Yair Rodríguez), Renso Pérez; Raúl Pérez (Mariano Gorosito); Damián Salvatierra y Sergio Diduch (Bernardo Zeballos). El plantel se completaba con los arqueros Pablo De Nicola y Emmanuel Coesta; los defensores Julio Navarro, Sebastián Giardino, Ezequiel Amaral y Gerardo Gómez; los mediocampistas Maximiliano Cóceres, Fabián Unzurrunzaga, Christian Lobos, Mariano Tríbulo, Mauro Danevitch, Esteban Rodríguez y Cristóbal Vener; y los delanteros José Manuel Cáspary, Leonardo Ruiz y Marcos Jendrulek.



GASTÓN SÁNCHEZ, AUTOR DEL SEGUNDO TANTO DE AQUELLA TARDE DEL 24 DE MAYO DE 2012.



El Partido del Ascenso de 2012

