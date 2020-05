Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Con dos días de diferencia, dos ascensos distintos, en dos funciones distintas Villa Dálmine:

Rincón Tuerca

QUERER: Fernando Alonso, ganador en 32 ocasiones de un Gran Premio de Fórmula Uno, no descarta su regreso a la competición en Fórmula 1 en 2021, después de retirarse del circuito en 2018 para afrontar otros desafíos personales como carreras de Resistencia -ganó el Mundial (WEC) con Toyota la ´Súper-Temporada´ 2018-19- o participar en el rally Dakar. Fernando Alonso rompió el silencio y dijo: "Quiero centrarme en una categoría máxima del automovilismo". AUTÓDROMO: El primer circuito de asfalto de la provincia de Entre Ríos cumplió 51 años, un trazado que se fue renovando y modernizando para recibir a todas las categorías. Un 18 de mayo, pero de 1969, se inauguraba oficialmente el Autódromo Ciudad de Concordia, aunque una semana antes, fue utilizado para el desarrollo de una competencia a nivel zonal (anexo J Entrerriano). Fue el primer circuito asfaltado de la provincia y todo un monumento al automovilismo de Entre Ríos, hoy uno de los más visitados para la práctica del deporte motor a nivel nacional. ECONÓMICO: José Werner, responsable del equipo Gabriel Werner competición confirmó que su equipo está listo. Además, se mostró preocupado por la situación económica de los equipos.Con relación al sus autos de Fórmula 2.0 Renault comentó: "Los autos están listos y a la espera de la reanudación de la actividad automovilística, hemos desarmado y repasado todos los elementos con el agregado de haber preparado nuestro equipo con los últimos desarrollos del taller ya que aguardábamos, antes de la pandemia, por el inicio de un nuevo campeonato de Fórmula Renault". ROTAX: La categoria presentó un protocolo sanitario aplicado a carreras de karting con ambiente libre de Covid-19 Con el fin de estar preparados para afrontar la futura reanudación de las carreras y el Campeonato 2020, cuya fecha aún no está definida, Rotax Argentina presentó ante el Ministerio de Salud, al Ministerio de Deportes, al Municipio de Zárate, a la Federacion Metropolitana de Automovilismo Deportivo y a la Comision Nacional de Karting un protocolo sanitario para cuidar la salud tanto de los pilotos y equipos de competición, como de su staff, para crear un ambiente libre de Covid-19. BINOMIO: La dupla de zona oeste del Gran Buenos Aires se sumará a la TC 1600 de ALMA cuando se reactive el automovilismo deportivo.En el taller del GS Sport están trabajando a fondo en un Fiat 600 totalmente hecho a nuevo para que un nuevo binomio se sume a las filas de la TC 1600 cuando se reactive el automovilismo después de la cuarentena producto de la pandemia del Coronavirus. Ese auto será el que manejará Nicolás Gatti y Santiago Lassalle con la motorización de AR Potenciación. NASCAR: Denny Hamlin le ganó a la lluvia A bordo del Toyota Camry del equipo de Joe Gibbs, el piloto de Tampa, Florida, alcanzó su segunda victoria del año en Darlington, escenario que cumplió con la segunda carrera en la semana, y que debió terminarse antes por la lluvia que se precipitó en el tramo final. RESALTAR: Leonel Pernía resaltó que las labores que se realizaron en el taller que comanda Walter Alifraco y los parciales conseguidos en las dos competencias que se pudieron disputar en el Turismo Carretera 2020 confirman que "el comienzo fue bueno".Dejando atrás al equipo "Maquin Parts" de Venado Tuerto, Leonel Pernía llegó al Sur del Gran Buenos Aires para ser parte del Alifraco Sport. El cambio de magnitudes importantes fue catalogado por el propio piloto como "un desafío grande" y se mostró conforme con las dos carreras iniciales del año, que lo posicionan por poco dentro de la mejor mitad del parque automotor en la suma de puntos. DINASTIA: La idea en el comienzo de la temporada era que padre e hijo corrieran cada uno en su categoría, papa Guillermo en el Fiat y en cuanto a Gastón en karting pero por el momento que se esta atravesando no tienen claro en la dinastía Fernandez quien arrancara de los dos sino se llega con los presupuestos. TRABAJAR: El receso obligado nos muestra como la gente del automovilismo va ocupando sus tiempos hasta que esto arranque y dentro de este contexto se lo puede ver al motorista Mauro Santucho abocado a trabajar en su galpón junto a su señora bajando cajas de azulejos y otros menesteres de los camiones que lo hacen traspirar algo que el robusto descubrió por estos días sin duda que lo de Marcela su señora es todo un logro. RECUPERACION: Sigue en plena recuperación en su casa el piloto Juan Muñoz que aun es probable deba enfrentar una tercera operación de su rodilla que no le permite desplazarse como lo desearía lo que ademas hizo que los trabajos en el auto estén detenidos en el taller de Diego Fangio en la vecina ciudad de Escobar. CANTAR: Si algo le faltaba a Oscar De Biase era esta posibilidad de querer cantar y en eso anda por estos tiempos aburridos por el parate del automovilismo donde decidió cantar tangos en su casa o donde alguien se lo permita ,que partiendo desde allí solo lo puede hacer en la intimidad de su pieza con puerta cerrada para no complicar a su familia. GRABAR: Pero la situación del ahora proyecto de cantor Oscarcito como no contó en su amigo Julio Moyano a ese guitarrista que intenta hacer lo mismo que el , parece que nuestro personaje don De Biase decidió grabar un video donde se lo ve cantando de una forma muy personal que a la hora de desentonar es muy difícil que lo bajen del podio, es veradad aunque usted no lo crea... REMPLAZO: El español Carlos Sainz Jr. estará en Ferrari a partir de la temporada 2021 de Fórmula 1 en reemplazo del alemán Sebastian Vettel. Generalmente el sueño de cualquier piloto de Fórmula 1 es poder competir dentro del equipo Ferrari, una de las escuderías con mayor historia dentro de la categoría. Ese sueño se le cumplirá a Carlos Sainz Jr. en 2021, ya que llegará a la marca italiana en reemplazo de Sebastian Vettel. ¿Estará a la altura de las circunstancias el joven español que comenzó en 2015 con Toro Rosso? ELECTRICOS: No son pocas las empresas que se han subido al tren de los autos eléctricos. Marcas que crecen con los vehículos híbridos y enchufables como Teslta, BMW, SEAT, Renault, y Ford, son solo algunos ejemplos de compañías globalizadas que están apostando por la electrificación, pero es un sector en el que también hay espacio para las conocidas como "marcas de lujo como Jaguar, Porsche, y Lamborghini. Precisamente por eso llama la atención que Ferrari, la histórica marca de deportivos italiana, no haya presentado ningún 100% eléctrico en estos años. Ahora también se sabe que ni lo ha hecho ni lo hará, al menos en el corto plazo. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. SUCURSAL: En la zona norte de la provincia de Bs As. contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelo. TALLER: En el mientras tanto se trabaja en la parte del taller de motos eléctricas y en la venta de repuestos lo que provoca mantener a sus clientes con la tranquilidad de poder reparar cualquier inconveniente que no suele suceder pero por cualquier eventualidad en horario comercial se atiende a sus clientes en el mismo local de Rawson y Alberdi. MOSTRAR: El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca FORMATO: Franco Girolami trata de ocupar el tiempo que da la cuarentena lo máximo posible y en su encierro no quiere cambiar el formato de vida que el aislamiento social lo hizo con más de uno. "Trato de no modificar mi vida por más que esté encerrado. En mi casa hago una vida normal. Me levanto a la misma de hora siempre y desayuno, almuerzo y ceno como siempre, respetando los horarios. Además continúo con mis actividades físicas tres veces por semana, vía online con mi profe, y ahora me puse a estudiar. Estoy estudiando inglés" COLOCAR: Después de un tiempo prolongado el escarabajo de Lucas Pascuale ya tiene terminado gran parte de su trabajo en el chasis y en la carrocería, ahora falta colocar los repuestos que se necesitan para tener ese auto como lo soñó su dueño desde hace tanto tiempo que lo viene desarrollando en sus momentos libres. PROTOCOLO: La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) presentará un protocolo para que se reactiven las pruebas en el autódromo, no así para las carreras.El presidente de la AVGR Goyo Martínez comentó que en un principio el deporte motor no había sido considerado entre las disciplinas a las que Provincia de Río Negro solicitó un protocolo para ser evaluado, es por eso que pidió que también se los tenga en cuenta CUARENTENA: El Autódromo de la Ciudad de Bs. As. "Oscar y Juan Galvez", formó un grupo de voluntarios más activos durante la cuarentena por el Covid-19 Acompañados por los habituales socios estratégicos, que también se sumaron a este aporte a la comunidad, se pudo formar un equipo mixto que desarrolla tareas de logística y asistencia muy importante en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y la Subsecretaría de Deportes para optimizar recursos materiales y humanos. FUTURO: Valentino Rossi: "El futuro de MotoGP está en juego"El italiano, en una entrevista a un diario de su país, manifestó que es imperioso que el Mundial se ponga en marcha por el bien de los equipos y todas las personas que dependen de su funcionamiento. "Correr carreras será crucial este año", enfatizó.En medio de la pandemia por el coronavirus, Valentino Rossi brindó una entrevista al diario "La Repubblica" de Italia y expresó su preocupación por la incertidumbre que hay respecto de la realización de la temporada 2020 del Mundial de Motociclismo. ESPERAR: Mar del Plata y Balcarce esperan por los zonales En los dos escenarios se han realizado trabajos para estar en condiciones al momento que se habilite la actividad. Lo más saliente se está llevando a cabo en la ciudad balnearia, donde buena parte de la pista fue re acondicionada, y a su vez hicieron distintas tareas para mejorar la infraestructura. OPCIONES ¿Cuál es el futuro de Vettel en la Fórmula 1? Mercedes es una opción. Toto Wolf, responsable del equipo, habló sobre el ex campeón.Tras oficializarse la desvinculación de Sebastian Vettel de Ferrari a partir de la finalización de la temporada 2020 de Fórmula 1, las opciones para el ex campeón se analizan frecuentemente, ya que el piloto alemán es uno de los grandes referentes de la máxima categoría. DÓLARES El Lotus Espirit que perteneció a Coli Chapman y fue manejado por Margarett Tatcher y Elio De Angelis sale a la venta a un valor de 124000 dolares Colin Chapman, aquel fantástico ingeniero inglés, fallecido en 1982, amaba el mundo del motor y dejó un legado que quedó en la historia por ser el fundador de Lotus. Aquel hombre que revoleaba su gorra cada vez que un auto suyo ganaba un Gran Prix de Fórmula 1, durante su vida condujo diferentes vehículos y en su colección privada solo unos pocos tuvieron el placer de pertenecer, siendo este Lotus Espirit uno de sus preferidos.

Rincón Tuerca

