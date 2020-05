La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Buenos Vecinos:

Organizan una red solidaria gracias a la cual comen 1000 personas cada Sábado







"Buenos Vecinos de Campana" es una organización comunitaria que apuesta a la suma de voluntades para llegar con alimentos a los sectores más necesitados de Campana. Entregan bandejas de plástico a las familias que desean colaborar, las cuales cocinan porciones extra del almuerzo sabatino para ser donadas. Un gran operativo logístico las recoge y distribuye en comedores y merenderos comunitarios. Ya fueron entregadas más de 2000 viandas, y la red sigue creciendo. "Buenos Vecinos de Campana" surgió en plena pandemia. Aunque las necesidades alimenticias en varios sectores de la Ciudad, ya eran notorias desde antes. Sin embargo, la pandemia obligó a sumar esfuerzos, a coordinar acciones para cubrir nuevas necesidades, tan urgentes como las anteriores. Y así, alguien pensó que no son necesarios grandes aportes, sino mejor, sumar aquellas voluntades individuales que de algún u otra manera ya se encontraban colaborando. Y entonces, se aunaron fuerzas gracias a un aceitado operativo logístico, y la ayuda se multiplicó. "Estamos llevando adelante esta iniciativa solidaria junto a un grupo de vecinos y vecinas de toda la ciudad. Dicha iniciativa está vinculada a la asistencia alimentaria de aquellos que mas la están pasando mal en esta pandemia" explicaron quienes eligen no "individualizar" ni ponerle un rostro a este proyecto, prefiriendo que las acciones hablen por sí solas. Por eso, no dudan en aclarar que "este programa no va a tener ningún tipo de identificación partidaria. Nosotros nos sumamos acompañando y aportando nuestro granito de arena en la organización, articulando la solidaridad y estructurando la iniciativa". De esta manera, y a través de las redes sociales y el "boca a boca", la gente comenzó a sumarse y a participar, y se hicieron muchos. La premisa consiste en cocinar la cantidad de porciones extra que se pueda, durante el almuerzo del sábado. Es decir, sumar "comenzales" a la distancia, en lugar de preparar un menú exclusivo para ellos. Para dichas porciones, los organizadores acercan previamente bandejas de plástico para conformar las viandas, y luego, son retiradas y entregadas en los lugares previamente relevados. "Creemos que hay que humanizar. Sabemos que hay muchas ollas populares y donación de alimentos que surgen desde distintos lugares. Sentimos que podíamos dar un paso más, y compartir con quienes menos tienen un plato de nuestra propia comida. Es como invitar a comer a una, dos, o diez personas. Sólo que lo hacemos a la distancia, por supuesto, y más teniendo en cuenta las medidas de aislamiento, y respetando siempre todos los cuidados de higiene previniendo el COVID-19" explicaron desde Buenos Vecinos. La aceptación fue exitosa. Durante la primera semana, se consiguieron cerca de 400 viandas. Siete días más tarde, ya sumaban más de 600. Ayer fueron entregadas más de 1000 porciones en los barrios San Jacinto, Albizola, Otamendi, San Luciano, Santa Lucía, Las Acacias, Lubo y Las Praderas. "Estamos convencidos que esta crisis solo se supera con muchísima solidaridad. En eso estamos" confían. ¿Cómo colaborar? Comunicate al 348 953-5135, o a través de las redes sociales, como Buenos Vecinos Campana.

La red "buenos vecinos de Campana" logra que una vianda preparada por un vecino llegue a un comedor o merendero necesitado.











Buenos Vecinos:

Organizan una red solidaria gracias a la cual comen 1000 personas cada Sábado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar