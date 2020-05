La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 El "barril criollo" presiona más la actualidad de las refinerías







"Estamos muy preocupados", manifestó Pedro Milla desde la Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. "Las únicas beneficiadas son las provincias petroleras", explicó, al tiempo que dejó entrever que la medida "no es la solución para sostener los puestos de trabajo en los yacimientos". Además, pidió que Buenos Aires sea considerada provincia petrolera. La crisis de la industria de la energía que se vislumbró fuerte a finales del año pasado y la pandemia de coronavirus han generado un escenario tan difícil como complejo. "Nunca imaginé que como dirigente sindical iba a firmar acuerdos de salarios a la baja, pero era la única opción que teníamos para sostener los puestos de trabajo, que era lo más importante para nosotros", reconoce Pedro Milla, Secretario General de la Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Y en este contexto, la decisión del Gobierno Nacional de oficializar la semana pasada la reposición del denominado "barril criollo" de petróleo en 45 dólares para intentar apuntalar la producción local (mientras los precios internacionales del crudo se ubican en torno a los 30 dólares) ha incrementado la presión sobre ciertas actividades del sector. "Las únicas beneficiadas con la medida son las provincias petroleras, porque con ese valor agregado suman regalías", remarca Milla, quien considera que ésta "no es la solución para sostener los puestos de trabajo en yacimientos", dado que "van a ser muy pocos los trabajadores que se puedan reinsertar, porque los proyectos se encuentran parados" y no se vislumbra con claridad una reactivación. Desde ese punto de partida, el Secretario General de la Federación, que se declaró en "estado de alerta y movilización", reveló su preocupación sobre lo que pueda suceder con las refinerías, que verán incrementados sus costos a partir de esta variación en el valor local del barril de petróleo. Entre ellas se encuentra la planta de Axion Energy en nuestra ciudad. "Las empresas integradas (como Axion) tienen crudo para refinar por un par de meses, pero para el resto es muy complicado. Mi mayor preocupación es que casos como los de Refinor en Salta levanten campamento y se vayan al no poder afrontar los costos", apuntó Milla en diálogo con La Auténtica Defensa, dejando ver un riesgo claro de perder fuentes laborales. "Estamos muy preocupados, monitoreando constantemente la situación", reveló respecto al panorama actual, que incluye una merma importante en la actividad de las refinerías (están trabajando en un 60-70%) y también una fuerte caída del consumo de combustibles (80%) por el impacto que ha tenido la cuarentena en la movilidad en el país. "En Dock Sud (Raizen) está prácticamente paralizada la actividad", ejemplificó. En cuanto a la refinería de nuestra ciudad, Milla destacó que está trabajando por encima de la media, aunque reveló que "se han parado proyectos de trabajo", más allá que "en los próximos días se inaugurará una nueva planta". En este escenario, con la presión que ejerce ahora el barril criollo también, el dirigente gremial debería volver a sentarse con el sector a negociar el acuerdo formalizado inicialmente para los meses de abril y mayo. "Todavía no hemos tenido ningún contacto al respecto para prolongar el acuerdo. Lo más importante es no perder fuentes laborales", comentó.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN REMARCÓ QUE DESDE EL GREMIO SE TRABAJA PARA SOSTENER TODAS LAS FUENTES LABORALES. HASTA DICIEMBRE El decreto que establece el barril criollo estará vigente, en principio, hasta el 31 de diciembre y solo quedaría sin efecto si la cotización del barril Brent que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE) supera los 45 dólares durante diez días consecutivos en el mercado de futuros. Para Milla, con este complejo panorama, "si no se reactivan las refinerías, el Gobierno Nacional va a tener que liberar el costo del combustible y eso lo va a terminar pagando el pueblo". El Secretario General de la Federación reveló que su entidad no fue consultada respecto al decreto que estableció el barril criollo, aunque desmarcó de ello al Presidente Alberto Fernández. De hecho, apuntó contra el Ministro de Producción (Matías Kulfas) y el Secretario de Energía (Sergio Lanziani). "No nos han atendido", lamentó Milla. SINTONÍA CON KICILLOF En cambio, el dirigente gremial destacó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Sí se preocupó, nos escuchó y ha tomado con seriedad nuestros planteamientos", afirmó. En esa línea, Milla volvió a manifestar su posición respecto a que a la provincia sea considerada "petrolera": "Las refinerías de Buenos Aires son las que refinan casi todo el petróleo", explicó, al tiempo que recordó proyectos offshore en Mar del Plata y Bahía Blanca.

MILLA DESTACÓ EL DIALOGO QUE MANTUVO CON EL GOBERNADOR KICILLOF. EN CAMBIO, SE MOSTRÓ DESCONTENTO CON MINISTROS DEL GOBIERNO NACIONAL. PROVINCIAS BENEFICIADAS La implementación del denominado "barril criollo" aportará $16.345 millones a las finanzas de nueve provincias petroleras en el país. Así lo determinó un trabajo de la consultora Aerarium titulado "El barril criollo: un salvavidas para la Región Patagónica". Este informe calculó que Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Formosa tendrán un equivalente a u$s 211,3 millones en los ocho meses establecidos (mayo-diciembre) o $ 2043,1 millones mensuales. Y si bien son nueve las provincias "petroleras", el 86% de la producción se concentra en la Patagonia, la región más favorecida por la medida. La estimación, además, no contempla "el impacto sobre la mayor recaudación en concepto de Ingresos Brutos, que sumaría unos u$s 36 millones adicionales para el conjunto de provincias", explicaron desde Aerarium.

El "barril criollo" presiona más la actualidad de las refinerías

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar