Fraticelli: "Durante mi Presidencia hubo un intento de vaciar de recursos al HCD"

El ex titular del Concejo Deliberante local, Osvaldo Fraticelli, se refirió a los dichos de la Concejal y actual Presidenta del Cuerpo, Marina Casaretto. Explicó los recortes presupuestarios, y aclaró que "las transferencias de partidas fueron consensuadas por el Departamento Ejecutivo, para asegurar el funcionamiento del Concejo". Luego de la última sesión legislativa en la cual la Presidenta del HCD y Concejal de Juntos por el Cambio, Marina Casaretto, acusara a la administración saliente de mal utilizar los recursos económicos del Cuerpo, el ex Presidente y Concejal del Frente para la Victoria, Osvaldo Fraticelli, respondió y aclaró la situación respecto a los números de su gestión. "El oficialismo habló de golpe institucional. Olvidando que el 28 de noviembre del 2018, en Sesión Especial, se revocó el mandato de las autoridades de Cambiemos democráticamente, y fui electo Presidente del HCD por votación de sus miembros en absoluta legalidad, conforme Art.74 de la Ley Orgánica de las Municipalidades". Luego, se refirió a la cuestión presupuestaria. "En la sesión de prórroga del 26 de diciembre del mismo año, fue aprobado el Proyecto de Ordenanza del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos para el 2019, el cual contó con modificaciones dado que el enviado impedía el funcionamiento del Concejo, incluso para afrontar los gastos de personal. El 15 de enero del 2019 el Departamento Ejecutivo notifica el veto parcial del mismo mediante un Decreto. El Presupuesto del HCD presentado por Sergio Roses para el año 2019 era de 68 millones, un 2,8 % del Presupuesto General. Al perderse el ejercicio de la Presidencia y como un acto de represalia injustificado, el Presupuesto del HCD después del veto parcial fue de 24 millones, o sea un 1% del Presupuesto General, única vez en la historia de nuestra ciudad que se contó con un valor tan bajo. Hubo un intento de vaciar de recursos al HCD". Según Fraticelli, esta maniobra estuvo acompañada por "una clara determinación de desatender actos administrativos por parte del Ejecutivo, como la prohibición de recepción de notas emanadas por el HCD a toda área administrativa municipal, el abandono de la limpieza del primer piso del edificio, la negativa de enviar cartas a organismos provinciales y Nacionales para notificar resoluciones sancionadas, incluidas las del Honorable Tribunal de Cuentas, la retención de suministros en compras (filmación, sonido y grabación), y la imposibilidad de pago a proveedores, y el no pago de sueldos de asesores y de un empleado del HCD". El ex Presidente del Concejo contó además que "dada la imposibilidad de administrar el HCD en esas condiciones, se acordó entre la Presidencia del bloque Frente de Todos y el Departamento Ejecutivo, aportar fondos haciendo transferencia de partidas asignadas a sueldos hacia otros destinos necesarios para el funcionamiento, como ser los medios periodísticos que cubren las sesiones, con el compromiso de ser compensadas posteriormente. Es decir, estas transferencias fueron acordadas y avaladas por el Departamento Ejecutivo, con lo cual se subsanaban los problemas de funcionamiento. Para ser más claro, no hubo ninguna deuda de 12 millones de pesos volcada a la publicidad política como dijo la Concejal Casaretto en la última sesión". Por último, Fraticelli presentó dos teorías ante esta situación: "entiendo que la actual Presidenta del HCD no estaba informada del acuerdo, o mintió y obró en forma mal intencionada, lo cual descreo ya que entiendo se trata de una persona de bien".

