Intendentes de la Región Norte 2 y la ministra Frederic encabezaron una capacitación.

Estuvo destinada al personal sanitario, de Defensa Civil, de seguridad, y de cementerios de los municipios del consorcio RN2. El objetivo fue brindar herramientas para enfrentar situaciones críticas y de emergencia ante la pandemia. Abella fue uno de los jefes comunales presentes durante la charla. Junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el intendente Ariel Sujarchuk y sus pares Sebastián Abella y Federico Achával (Pilar) encabezaron este martes la apertura de una capacitación destinada al personal sanitario, de Defensa Civil, de seguridad, y de cementerios de los municipios del consorcio Región Norte 2 (RN2), que tuvo como objetivo brindar herramientas para enfrentar situaciones críticas y de emergencia vinculadas a la pandemia de Covid-19. Respetando todas las medidas de higiene y distanciamiento social, el acto de apertura tuvo lugar en el Teatro Seminari de Belén de Escobar. "Es un honor recibir a la ministra, a todo su equipo de trabajo y a este grupo de antropólogos forenses de prestigio nacional e internacional, que eligieron Escobar para capacitar por primera vez sobre un tema difícil como todos los relacionados con el Covid-19. En este caso se trata del tratamiento de cadáveres que están infectados con el virus. Por eso la presencia de personal de todos los municipios del consorcio, ya que en este momento difícil donde los casos van en aumento, es sumamente útil incorporar información, herramientas y generar conciencia para disminuir al mínimo el daño que produce esta pandemia mundial", expresó Sujarchuk. "La intención es prevenir ya que sabemos lo angustiante de estas situaciones y las reacciones que puede generar un manejo que no se ajuste a las costumbres culturales de nuestro país. Mientras seguimos trabajando para que el número de decesos sea el más bajo posible, nuestro objetivo es llevar tranquilidad a la población para que sepa que se están aplicando los protocolos correspondientes", sostuvo Frederic. "Hay un trabajo conjunto entre la ministra y los municipios, sin colores políticos, empujando todos el mismo carro. Hoy estamos dando herramientas a otro grupo importante del cual a veces no queremos hablar, aunque es fundamental estar cerca de estos trabajadores para atender sus dudas e incertidumbres respecto a los nuevos protocolos que deben aplicarse por la pandemia", afirmó el intendente Abella una vez finalizado el encuentro. La actividad conjunta de capacitación estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, y reunió a todos los secretarios de seguridad y de salud de los municipios de Escobar, Pilar, Campana, Tigre, San Fernando, Malvinas Argentinas y Exaltación de la Cruz, además de funcionarios y trabajadores de otras áreas de gobierno de dichos distritos.

Desde el @minseg asistimos a una capacitación en el @Escobar_Muni con los intendentes de @RN2_Consorcio para la preservación de los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 y otras causas, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, @eaafoficial. pic.twitter.com/kmQowiPa4T — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) May 26, 2020

