La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Breves: Noticias de Actualidad









AISLAMIENTO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió ayer que podría aislarse "un country o un edificio" si aparece un brote de coronavirus, al descartar que la decisión de cerrar un barrio se destine solo a zonas vulnerables. "Cuando aparece un brote, ya sea en un country o un edificio, se hará una cuarentena comunitaria. No es exclusivo de los barrios populares", subrayó Kicillof. Luego de determinar el aislamiento total de la Villa Azul, ubicada entre Quilmes y Avellaneda, el gobernador dijo que la medida podría replicarse en los lugares donde aparezcan casos de la enfermedad sin control. MENSAJE DE LARRETA Con su habitual tono de voz tranquilo, y palabras mesuradas, Horacio Rodríguez Larreta no se privó de enviar un mensaje claro. Consultado sobre el silencio mediático del ex presidente Mauricio Macri en medio de la pandemia, respondió: "Me parece prudente evitar los comentarios políticos en un momento tan delicado. No es el tiempo de declaraciones políticas. Al revés, yo valoro mucho la prudencia. La gente valora y respeta nuestra prudencia". Así respondió el domingo el mandatario porteño a la pregunta periodística sobre cómo evalúa la ausencia de Mauricio Macri en el plano público. SUSANA AL URUGUAY Como el escándalo de Marcelo Tinelli rumbo a Esquel, pero más grave todavía, saliendo del país, el último sábado María Susana Giménez Aubert (Susana Giménez) partió rumbo a Montevideo desde el Aeroparque Metropolitano, junto a su hermano Augusto Patricio Giménez Aubert, conocido por su segundo nombre y primer apellido. El vuelo fue autorizado un día antes, el 22, con el detalle "Traslado de 2 ciudadanos Argentinos con residencia en Uruguay". La popular conductora de tevé partió desde el aeropuerto SABE (en la jerga aeronáutica, Aeroparque) rumbo a SUMU (Montevideo). Cuando pisó suelo uruguayo las autoridades no querían que baje, hasta que exhibió su certificado de estar tramitando la residencia en la República Oriental del Uruguay (ROU). DEFAULT La calificadora Fitch Ratings decidió ayer colocar a la Argentina en "default restringido", tras la decisión del Gobierno de no cubrir un vencimiento por más de US$ 500 millones correspondiente a intereses de tres títulos. La agencia explicó que la medida obedece a "la incapacidad de las autoridades de pagar los intereses de tres bonos soberanos dentro del período de gracia estipulado de 30 días que expiró el 22 de mayo". BERNI El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró ayer que la provincia está "entrando al período de mayor preocupación y de mayor contagio", ante lo cual remarcó que es necesario "extremar todas las medidas" para combatir la pandemia de coronavirus. "Estamos entrando al período de mayor preocupación, de mayor contagio, y en el que hay que extremar todas las medidas. No sabemos cuánto va a durar", sostuvo el funcionario provincial. En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador, Axel Kicillof, también se refirió a la decisión de aislar Villa Azul, el barrio ubicado entre los partidos de Quilmes y Avellaneda que registró casi un centenar de contagios de coronavirus en los últimos días.



Breves: Noticias de Actualidad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar