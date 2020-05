La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Cantlon y su equipo darán una charla sobre la Rendición de Cuentas y Reforma Fiscal







Será hoy a partir de las 18 horas a través de la aplicación Zoom. Acompañarán al concejal vecinalista los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford. Este miércoles, Axel Cantlon y su equipo económico darán una conferencia vía Zoom en la que prometen analizar en detalle la contabilidad 2019 del Municipio, la reforma fiscal y el funcionamiento de la nueva Agencia de Recaudación. Cantlon estará acompañado por los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford, quienes integran su equipo económico. Según adelantó el edil, la conferencia abordará el estado de las arcas municipales tras el cierre del último ejercicio y el aumento de impuestos y tributos programado por el Gobierno local, y que impactará tanto en el bolsillo de los contribuyentes particulares como en las cuentas de las pymes y comercios. "Vamos a presentar un detalle de todas las modificaciones que trae la ordenanza Fiscal e Impositiva y las delegaciones que le hace al Departamento Ejecutivo que son propias del Concejo Deliberante, con gráficos para que los vecinos puedan ver los números de la Municipalidad", precisó Cantlon. La cita es a las 18 horas. El link para seguir la charla por Zoom es https://bit.ly/3epg0WK, ID 859 315 1596 y contraseña 1tdHc7. CHARLA CON LOUSTEAU Cantlon participó de una charla que ofreció de forma online el dirigente de Evolución y exministro de Economía, Martín Lousteau. "Fue en el marco del desembarco de Evolución en la provincia de Buenos Aires. Tengo muy buena relación con el legislador porteño Leandro Halperin, a quien conozco de mi militancia en Franja Morada y la persona que me invitó. Uno de los planteos de Evolución es obviamente darle más protagonismo a la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Como pasa en Campana, el PRO no ha respetado los espacios que el radicalismo tenía legítimamente ganado. Evolución, Gustavo Posee, Freddy Stonari y otros acompañan la discusión interna del radicalismo en la provincia para que se siente de igual y igual y no como el furgón de cola, que es lo que representa Daniel Salvador, más un aliado del PRO que de los radicales", manifestó Cantlon. Y añadió: "Lousteau remarcó se debe tener una visión a futuro para lograr una identidad y que la gente no identifique a Evolución como una jauría que ladra a los oficialismos de turno sino que tiene ideas, propuestas y programa". "Nosotros fuimos invitados como radicales. En Campana somos la UV porque el radicalismo fue entregado en bandeja al intendente para que algunos tengan algunos cargos y otros contratos de obras públicas", sostuvo el concejal.



Cantlon en la videoconferencia con Lousteau.





“Vamos a presentar un detalle de todas las modificaciones que trae la ordenanza Fiscal e Impositiva y las delegaciones que le hace al Departamento Ejecutivo que son propias del Concejo Deliberante" explicò Axel Cantlon.



