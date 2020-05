La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Especialistas de la Red de Hospitales Humanitas de Italia compartieron experiencias sobre Covid-19







Fue en una videoconferencia gestionada por Tenaris de la que participaron funcionarios y profesionales sanitarios latinoamericanos de diversas ciudades de Argentina, Brasil y México. Los médicos italianos hablaron sobre la reorganización de sus hospitales y los tratamientos terapéuticos con mejor eficacia. Tenaris organizó una videoconferencia entre referentes de la Red de Hospitales Humanitas de Italia y 70 médicos del sistema sanitario de Argentina, Brasil y México, en la que se abordó la estrategia frente a la pandemia de COVID-19 seguida en esos establecimientos del país europeo y se compartieron experiencia de prevención y tratamiento. Humanitas es una red de hospitales perteneciente al Grupo Techint que promueve, implementa y gestiona iniciativas de cuidado de la salud, investigación y enseñanza. Posee establecimientos con tecnología de última generación en Milán, Bérgamo, Turín, Catania y Castellanza,yestá desempeñando un rol clave en la asistencia a la población durante la pandemia. El encuentro sanitario -que se tituló "Cómo preparar nuestros hospitales"- estuvo encabezado por Dr. Salvatore Badalamenti, médico responsable de Medicina Interna del Hospital de Investigaciones de Humanitas. También participó Dr. MicheleCiccarelli, jefe de Pulmonología. Del otro lado del Atlántico, la conferencia fue seguida desde las comunidades donde las compañías del Grupo Techinttiene operaciones. En Argentina, se conectaron al encuentro funcionarios y médicos de Campana, Zárate, Ramallo, San Nicolás, Pilar y Bahía Blanca por la provincia de Buenos Aires. También personal sanitario de Neuquén y Añelo. Además, participaron referentes de las áreas de Servicio Médico de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. "Hasta la segunda semana de febrero apenas había sentido hablar del coronavirus. No teníamos idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Fue una propagación muy veloz, que exigió cambiar rápidamente tanto el sistema de atención de los pacientes y el modo de vida cotidiano. El hospital entero se transformó y pasó de ser un centro prioritariamente quirúrgico a uno de enfermedades infecciosas", comentó Badalamenti. Los profesionales médicos de Humanitas compartieron recomendaciones sobre las transformaciones en el flujo de pacientes y personal hospitalario (médico y no médico), experiencias en el cuidado del personal del hospital, incluyendo contención psicológica, y terapias en pacientes con problemas respiratorios. Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint a nivel global, destacó la posibilidad "de poder compartir el conocimiento y buenas prácticasimplementadas en Italia con profesionales de hospitales de nuestras comunidades para prepararnos para gestionar la pandemia". "Esta pandemia del coronavirus es una amenaza global que está afectando a nuestras comunidades en simultáneo, especialmente a las más vulnerables. Estamos enfrentando esta crisis junto a nuestras comunidades, apoyando al sistema sanitario y cuidando a sus médicos. La visión del Grupo Techint siempre ha sido y es estar presentes para salir fortalecidos todos juntos"", expresó. Finalizada la exposición de los médicos de Humanitas, se abrió un espacio de consultas y se pusieron en común las principales conclusiones del intercambio sanitario. "Ha sido un encuentro muy positivo porque son especialistas que están tres meses adelantados en el tratamiento de esta patología. A ellos el problema les llegó de golpe, nosotros en cambio llevamos meses preparándonos y contamos con los recursos para enfrentarlo", manifestó Dr. Gabriel Espósito, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Municipal San José de Campana. Por su parte, Dr. Guido Antonelli, director médico asociado del Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, destacó el esfuerzo de sus pares italianos "para transformar la modalidad de atención de sus hospitales en plena pandemia" y valoró "la atención puesta en cuidar a su personal médico, con una bajísima tasa de contagio". Por su parte, Pablo Gavazza, Director del Hospital San Felipe de San Nicolás, se mostró muy interesado en "la sinergia que lograron en Humanitas entre las diferentes especialidades médicas que se enfocaron en el tratamiento directo del coronavirus. Un camino que deberíamos repetir en nuestras comunidades". Desde Monterrey, México, del Hospital Clínica Nova, afiliado a Ternium, participaron de la conferencia el Dr. José Luviano, Jefe del Hospital y Áreas Críticas, quien señaló que la experiencia ayudará a alinear los planes de tratamiento en su clínica. "Es muy importante seguir estas pautas, especialmente en una enfermedad que no se conoce, en la que no hay tratamiento y todo es experimental", dijo Luviano. "Conocer la experiencia de otros países nos permite estandarizar los tratamientos y adaptar nuestro protocolo local".

El encuentro sanitario "Cómo preparar nuestros hospitales" estuvo encabezado por Dr. Salvatore Badalamenti, médico responsable de Medicina Interna del Hospital de Investigaciones de Humanitas.





Dr. Guido Antonelli, director médico asociado del Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate





Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint a nivel global



