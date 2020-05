La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 La Escuela Técnica Roberto Rocca celebró el 25 de Mayo online







Organizó un acto a través de la plataforma Teams que revivió los principales acontecimientos de la revolución patria con la participación de alumnos y docentes. La transmisión fue seguida por más de 250 personas. La cuarentena obliga a buscar nuevas formas de seguir vinculados. Y para las escuelas en particular, el montaje no solo de sistemas de enseñanza remota, sino también el desafío de mantener unida a la comunidad educativa. Este 25 de Mayo, la Escuela Técnica Roberto Rocca demostró estar a la altura del reto, con un acto virtual del que participaron estudiantes y docentes y que fue seguido por más de 250 personas. El evento se desarrolló a través de la plataforma Teams de Microsoft, la misma que utiliza la ETRR para continuar con su proyecto pedagógico en tiempos de aislamiento social, y propuso imaginar cómo hubiese sido la cobertura de la histórica Semana de Mayo de haber existido la televisión y las redes sociales. En formato noticiero, llamado "La Gaceta TV", los alumnos fueron comentando los principales sucesos que antecedieron a la revolución: el clima político en España, la demanda social frente al Cabildo y las intenciones de los primeros patriotas reunidos dentro. Hubo espacio para el pronóstico meteorológico -lluvioso, como lo inmortalizaron las crónicas y pinturas de la época- y el repaso de imágenes con las que vecinos de entonces, como Mariquita Sánchez, etiquetaban las cuentas del programa. El acto había comenzado con el izamiento de la bandera y entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino. En tanto, el profesor Rubén Álvarez y la alumna Luz Mendoza interpretaron la canción "Sueños Dorados", que se acompañó con la proyección de imágenes de la Argentina. Ludovico Grillo, director de la ETRR, destacó el trabajo de los alumnos junto al de las áreas de Ciencias Sociales, Arte, Sistemas y Comunicación por haberse puesto al hombro el acto online del 25 M. Y reflexionó sobre el particular sentido que adquiere la fecha patria en medio de esta inédita pandemia. "En esta etapa tenemos que poner en valor dos de los grandes valores de la Revolución de Mayo: la libertad y el espíritu de comunidad. La libertad unida al saber, al formarse, a juzgar con criterio, a trabajar, a emprender, a concretar los proyectos personales y contribuir a que los demás puedan hacerlo también. Y la comunidad con la que seguimos trabajando en red y, a la vez, cuidándonos del coronavirus y protegiéndonos los unos a los otros. La crisis es también una gran oportunidad, en este caso para pasar más tiempos con nuestras familias y con aquellos proyectos y actividades que nos apasionan. Lo que se desarrolle y crezca será una experiencia positiva que nos hará más libres y reforzará nuestra sentido de comunidad", expresó Grillo.

“La Gaceta TV" propuso imaginar la cobertura mediática del 25 de mayo de 1810.





El acto fue seguido por alumnos, docentes y familias desde sus hogares.

Vivimos el Aniversario de la Revolución de Mayo juntos en familia. Realizamos el acto con más de 250 usuarios online, vimos un vídeo editado por alumnos junto con el equipo de Cs Sociales, disfrutamos de un número musical y reflexionamos sobre la importancia de esta fecha. pic.twitter.com/YOcIMRmiIk — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) May 26, 2020

La Escuela Técnica Roberto Rocca celebró el 25 de Mayo online

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar