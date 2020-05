La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 27 de Mayo de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. QUEJAS MÚLTIPLES "Esquina Rawson y Liniers...Más de un mes si recolectar las ramas, más los pastos de 3 lotes. Barrendero no pasa... Sí por otras calles ¿y el Dengue? Además el cartel de nombre de las calles en medio de lo que sería acceso por discapacidad" escribe Alicia. MÁS QUEJAS SOBRE RAMAS "Aquí adjunto foto de cómo está la calle Barlaro con montículos de ramas...apenas se logra pasar. Esto trae en días de lluvia que se tapen las zanjas y a algunos vecinos se nos entre el agua en el domicilio. Se comprende la situación vivida pero las consecuencias también son a tener en cuenta" escribe la familia Valdez. QUEJA SOLUCIONADA "Hoy por el 22-05-2020 a las 11 horas Personal de Fueguina retiró los residuos de poda. Nuevamente muchas gracias" Jorge de la calle Estrada al 400

#QuejaVecinal barrio Los Pioneros montañas de ramas secas de la poda que dificultan el tránsito vehicular que tienen que esquivar.. Calles de referencia: F. Posse, Cuelli, F. Morixe, F. Chifflex, J. M. Mancicidor @CeMAV_Campana pic.twitter.com/uMqNah3oAO — Daniel Trila (@dantrila) May 26, 2020 Sumemos ahora una baja de tensión descomunal y sostenida. @EDENSAcomunica

Ah, ahora se cortó directamente. pic.twitter.com/jXDEhCZX6A — Javier G. (@JotaJotaGeVe) May 27, 2020 #QuejaVecinal pérdida de agua en la vereda de la quiniela de Chacabuco y Av. Rivadavia #Campana. Es una vereda muy transitada por los peatones que ingresan al barrio. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/UpGENn7WX0 — Daniel Trila (@dantrila) May 24, 2020

