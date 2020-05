La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Solicitan que se garantice el funcionamiento del programa Fines







A través de un proyecto de resolución, los concejales de Juntos por el Cambio pidieron que se implementen acciones que permitan el derecho a los jóvenes y adolescentes terminar sus estudios secundarios. En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó la petición de la concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, de implementar acciones que le garanticen a los jóvenes y adolescentes terminar sus estudios secundarios a través del programa Fines. Además, la edil solicitó que se instrumente el nombramiento por los organismos correspondientes, dando plena garantía a los derechos, en cuanto a su inscripción, acreditación y accesibilidad al trabajo, tal como se venía realizando desde 2017. Sobre esto, Sala dijo que "estamos culminando el mes de Mayo y aún el Programa Fines en todas sus modalidades no ha comenzado. Dejando así sumergidos en una incertidumbre tanto a docentes como a alumnos". Además, manifestó que "los coordinadores, tutores, instructores con oficios y profesores del programa Fines no están designados, y por lo tanto sin percibir los haberes correspondientes. Muchos de ellos no tomaron otros cargos por el compromiso asumido desde la Provincia en febrero asegurándoles continuidad laboral, cosa que aún no ha sucedido". "Es lamentable que el gobierno Provincial esté desoyendo los reiterados reclamos que esta comunidad educativa viene realizando", apuntó la concejal. Siguiendo con esta línea, Sala ponderó que "claramente estamos atravesando un tiempo inusual debido a la pandemia que estamos transitando, pero todos los niveles y modalidades educativas, tienen garantizada la continuidad pedagógica, exceptuando los programas Fines y Fines con Oficio". "Hoy más de 900 alumnos ven vulnerado su derecho a la educación, vecinos que con mucho esfuerzo tomaron la decisión de terminar su secundario, la gran expectativa e ilusiones con la comenzaron a estudiar, hoy se transforma en una nueva frustración", aseveró. Tras evocar las palabras de Raúl Alfonsín "la educación es la única forma de romper con la transmisión genérica de la pobreza", la concejal le solicitó a los Ministros de Educación de la Provincia y de la Nación que "se acuerden que hay un sector de la educación pública relegado y olvidado".

La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, remarcó la importancia de retomar el programa Fines



