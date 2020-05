La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 NotiCMR:

Lumbalgia y ciática (Parte 1)

Por Dr. Pablo Díaz Lucero











Pablo Díaz Lucero

Es una de las causas más frecuentes de consulta. El término lumbalgia hace referencia única y exclusivamente al dolor localizado a nivel de la columna lumbar (parte baja de la espalda), sin importar la causa. Por el contrario, el término ciática define el dolor localizado en el territorio del nervio ciático, que tiene su origen a nivel del glúteo y posteriormente desciende por toda la pierna hasta el pie. La irritación de este nervio se manifiesta en forma de calambre, hormigueo o pinchazo por todo el recorrido del mismo. Con respecto a las causas; la contractura muscular es la más frecuente, debido a la adopción de malas posturas y malos esfuerzos que realizamos a diario. La patología del disco intervertebral, cuya función es actuar como amortiguador entre las vértebras, es también causa de dolores; ya sea por el pinzamiento de un disco desgastado generando dolor por inflamación (protrusión) o por la ruptura del mismo (hernia discal) que si es suficientemente grande produce dolor por compresión nerviosa. Lamentablemente, con los años se produce también el desgaste de las articulaciones (artrosis) generando dolores que suelen manifestarse a primera hora de la mañana y al final del día. La deformidad de estas articulaciones ocasionada por el desgaste puede generar el estrechamiento/estenosis de un segmento concreto de la columna con el consiguiente compromiso neurológico. Es importante destacar que los antecedentes familiares/genéticos juegan un papel muy importante en estos casos, sumándose en gran parte el tipo de actividad que uno realiza. Otras causas posibles: traumatismos y/o fracturas vertebrales, enfermedades reumatológicas, infecciones o cálculos renales, patologías de los órganos reproductores femeninos, enfermedades intestinales, ETC. Factores que favorecen el dolor: - Factores genéticos / familiares - Falta de masa muscular y falta de actividad física - Mala higiene postural (posturas incorrectas). - Sobrepeso u Obesidad. - Factores mecánicos. Los trabajos que están expuesto a vibraciones que afectan a todo el cuerpo o al manejo de grandes cargas pueden conllevar lesiones. - Estrés. El tratamiento inicial depende de cómo se manifieste el dolor. Se sugiere el control médico en aquellos dolores leves que duren más de 3-4 días, dolores de moderados a severos y en aquellos donde hay irradiación tipo ciática. Para estos cuadros de dolor se suelen utilizar analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. Por ello es importante concurrir al consultorio médico, debido a que el uso de fármacos no está exento de complicaciones. El reposo en cama por largos periodos, no es recomendable, pues a corto plazo conlleva a la pérdida de fuerza. Por lo que solo se recomienda en patologías puntuales (fracturas). El uso de fajas lumbares, solo debe aplicarse durante unos días, debiendo evitarse llevarlo constantemente, pues existe el riesgo de atrofia o pérdida del tono muscular. Se recomiendan en sobreesfuerzos puntuales; en importantes contracturas y en algunas fracturas vertebrales. El tratamiento kinesiológico es de suma importancia, tanto en el tratamiento del dolor, como en su prevención. Además, mediante el estudio ergonómico y adaptación de puestos de trabajo disminuye los riesgos laborales. Medidas de higiene postural (RPG) y consejos basados en la biomecánica propia de la columna vertebral, contribuyen a disminuir significativamente los riesgos de sufrir un temido lumbago. Dr. Pablo Díaz Lucero, Traumatólogo - Especialista en cirugía de columna. Centro Médico Rawson.

