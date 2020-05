La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Efemérides del día de la fecha, 27 de Mayo







DÍA DEL MARKETING Instituido en el año 1995, en este día se conmemora la fundación de la Asociación Argentina de Marketing (AAM) en el año 1965 y se comparte información sobre el marketing con la comunidad educativa, empresaria, institucional y gubernamental. La AAM fue fundada por un grupo de directores comerciales de las principales empresas de ese entonces con la misión de difundir el marketing y "ser un ámbito donde las personas se actualicen, intercambien experiencias, se capaciten y se relacionen". A nivel internacional, este día se festeja el 4 de noviembre con el objetivo de que el marketing sea reconocido como disciplina necesaria para el desarrollo económico, mejorar la competitividad de las empresas y para que las personas lo valoren y lo diferencien de las malas prácticas empresariales. ESTUDIANTES SE CONSAGRA "TRICAMPEÓN DE AMÉRICA" Todo comenzó en el año 1968 cuando el equipo dirigido por el emblemático Osvaldo Zubeldía venció a Palmeiras y alzó por primera vez la Copa Libertadores. En ese entonces, el conjunto de La Plata empezó ganando en su estadio 2 a 1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, no obstante, en el Estadio Pacaembú los brasileños se impusieron 3 a 1. Lo que complicó a los platenses que fueron a Montevideo a jugarse todo y, con un contundente 2 a 0, se consagraron campeones de América. Ese mismo año, el club alcanzó la gloria al consagrarse campeón de la Copa Intercontinental al vencer al imponente Manchester United. Al año siguiente, el equipo formado por Néstor Togneri, Carlos Salvador Bilardo, Carlos Pachamé, Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón retornó a la Copa Libertadores dispuesto a repetir la hazaña. "Mis jugadores no aflojan en ningún terreno, tienen la culpa de que me sienta así. Soy optimista por ellos, porque jamás me dejaron mal parado. ¡Qué le parece!" había asegurado Zubeldía a días de la final a la revista "El Gráfico." Así, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes venció a Nacional de Uruguay 2 a 0 y volvió a levantar la Copa. Finalmente, en el año 1970, se convirtió en el primer equipo en consagrarse tricampeón de la Copa Libertadores luego de empatar 0 a 0 en el Estadio Centenario. Previamente, el equipo había ganado la ida con un gol de Néstor Togneri en La Plata. SE ESTRENA "ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO" Un día como hoy en el año 2016, se estrenaba "Alicia a través del espejo." Tras el éxito de "Alicia en el país de las maravillas"(2010), en el año 2014 comenzó la filmación de la secuela que, a diferencia de la primera película, fue dirigida por James Bobin y contó con Tim Burton como productor. La película está basada en la secuela del libro "A través del espejo y lo que Alicia encontró allí" publicada por Lewis Carroll en el año 1871. A pesar de estar protagonizada por los destacados actores Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway y Crispin Glover, la película fue destrozada por la crítica.

