El boceto para reanudar la competencia trascendió en los últimos días. El plan comenzaría con el regreso a los entrenamientos en agosto, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo habiliten. Aunque todavía resta mucho camino por recorrer antes de obtener la habilitación para volver a la actividad, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya empezó a esbozarse cómo se definirán los dos ascensos a la Primera División para el año 2020: la idea es completar las nueve fechas restantes para no apartarse de lo que indicaba el reglamento original del campeonato 2019/20 de la Primera Nacional. El boceto habría sido elaborado por los directivos de la divisional y consiste en volver a jugar a partir del 1º de octubre, siempre y cuando la pandemia de coronavirus esté controlada y las autoridades sanitarias den el visto bueno para que se reanude la actividad. Según trascendió, el plan original indica que entre agosto y septiembre se harán los entrenamientos y los partidos amistosos, para que los jugadores recuperen la forma física y estén listos para la competencia, ya que están parados desde marzo. De hecho, la última presentación de Villa Dálmine fue el lunes 16 de marzo como visitante frente a Deportivo Riestra (empate 1-1). Y su último encuentro como local resultó ser el triunfo 1-0 sobre Sarmiento de Junín. Con esos dos resultados llegó a los 26 puntos y se ubicó en el 8º puesto de la Zona B, quedando a 5 unidades de Riestra (33), que se encontraba en el 4º lugar y se estaba clasificando al Reducido por el segundo ascenso. Tras la suspensión del fútbol, los jugadores del plantel Violeta continuaron entrenando en sus casas bajo las órdenes y supervisión del cuerpo técnico encabezado por Felipe De la Riva, a través de la aplicación Zoom. Posteriormente, con la cancelación de la temporada, la Comisión Directiva decidió licenciar a todos aquellos jugadores cuyos contratos culminan el 30 de junio. Ahora, tras la habilitación a extender vínculos por seis meses de julio a diciembre (acuerdo entre AFA y Agremiados) y dada la posibilidad de competir a partir de octubre por uno de los ascensos a la Primera División, sin la presión del descenso, la dirigencia Violeta deberá evaluar qué decisión toma en cuanto a la conformación del plantel para el segundo semestre. La idea de la categoría es jugar las nueve fechas restantes durante los cuatro fines de semana de octubre, los cuatro de noviembre y el primero de diciembre para completar la fase regular, aunque no se descarta tampoco disputar alguna jornada entresemana. Luego se jugaría la final entre los punteros de cada zona para dirimir al campeón y el Reducido (2º al 4º de cada zona) para definir el segundo ascenso. Este proyecto que trascendió se encuentra en la línea de lo que había manifestado el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, quien había señalado: "La Primera Nacional se va a terminar en la cancha. Si los tiempos dan, a mí me gustaría jugar las nueve fechas que restan como quieren todos los dirigentes". Claro está, con la cuarentena todavía vigente y sin certezas respecto al desarrollo futuro de los casos de coronavirus en nuestro país, este boceto por ahora no deja de ser eso: una idea.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE VILLA DÁLMINE FUE EL 16 DE MARZO ANTE DEPORTIVO RIESTRA.



La idea es volver a jugar en octubre y completar las nueve fechas restantes

