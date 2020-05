La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla terminó 4º en el "Campeonato de las Estrellas II"







El piloto campanense fue 5º en la última fecha del certamen de eSports que coronó a Agustín Canapino. El pasado domingo se disputó la cuarta y última fecha del "Campeonato de las Estrellas II", el certamen de eSports del Súper TC2000 que protagonizaron los pilotos oficiales de los diferentes equipos. Y el campeón resultó Agustín Canapino, quien se quedó con el 2º puesto en la última final desarrollada en el Óvalo de Rafaela y, de esa manera, se hizo inalcanzable en las posiciones que comandó desde la primera carrera. El Titán de Arrecifes se vio beneficiado por problemas que tuvo Facundo Ardusso (no pudo largar la final) y peleó con su compañero de equipo, Bernardo Llaver, quien se quedó con la victoria en esta fecha y, así, culminó el campeonato en la segunda posición. El podio de esta carrera lo completó Juan Ángel Rosso (Fiat), también tercero en el campeonato. En el Óvalo de Rafaela, más atrás se ubicaron los Renault Fluence de Leonel Pernía y el campanense Matías Milla. De esta manera, el piloto de nuestra ciudad terminó compartiendo el cuarto puesto del campeonato con el otro integrante del equipo Renault, Facundo Ardusso. "Estoy muy feliz por este campeonato, que tiene un valor importante para mí", comentó Canapino luego de la consagración. "Yo corro hace mucho en simuladores, pero recién ahora estoy pudiendo correr algunos campeonatos porque anteriormente no podía por mis compromisos con las carreras mías. Este es mi primer título en el simracing, en un campeonato oficial de una categoría. Lo disfruté mucho. No había corrido con rFactor2 hasta acá y la verdad que está muy bueno el simulador del Súper TC2000 y a medida que los pilotos le hemos ido agarrando la mano, hemos ido dando cada vez mejores espectáculos", agregó. El Top 10 del certamen virtual quedó de la siguiente manera: 1) Canapino, 96 puntos; 2) Llaver, 83,5 puntos; 3) Rosso, 76 puntos; 4) Milla y Ardusso, 63 puntos; 6) Ciarrocchi, 60 puntos; 7) Pernía, 58,5 puntos; 8) Marques, 53,5 puntos; 9) Vivian, 42 puntos; 10) F. Girolami, 38,5 puntos.



