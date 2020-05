La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/may/2020 Breves: Deportivas









SE ESCAPA EL BAYERN Ayer comenzó en Alemania la 28ª fecha de la Bundesliga, tercera desde que se reinició el certamen. Y el Bayern Munich (64 puntos) consiguió escaparse en la cima de la tabla de posiciones al vencer 1-0 como visitante a Borussia Dortmund (57), su más inmediato perseguidor. Antes, el domingo, el gigante alemán había goleado 5-2 como local a Frankfurt, aunque no había podido ampliar distancia porque en esa misma jornada, Borussia Dortmund le ganó 2-0 a Wolfsburgo. Los demás resultados de la 27ª fecha fueron: Hertha Berlin 4-0 Union Berlin; Borussia Monchengladbach 1-3 Bayern Leverkusen; Paderborn 1-1 Hoffenheim; Friburgo 0-1 Werder Bremen; Schalke 0-3 Augsburgo; Mainz 0-5 Leipzig; y Colonia 2-2 Fortuna Dusseldorf. En tanto, por la 28ª fecha, ayer también jugaron: Bayern Leverkusen (Lucas Alario ingresó en el ST) 1-4 Wilfsburgo; Frankfurt 3-3 Friburgo; y Werder Bremen 0-0 Borussia Monchegladbach. Hoy se medirán: Leipzig vs Hertha Berlin (13.30 por ESPN), Union Berlin vs Mainz; Augsburgo vs Paderborn; Fortuna Dusseldorf vs Schalke (15.30 por Fox) y Hoffenheim vs Colonia (15.30 por ESPN). OTRO DT DE ASCENSO La dirigencia de Godoy Cruz habría llegado a un acuerdo para que Diego Martínez deje su cargo como DT de Estudiantes de Buenos Aires y se convierta en el nuevo entrenador del Tomba. Martínez (41 años) tendrá así un nuevo ascenso de categoría: en 2019 subió con el elenco de Caseros a la Primera Nacional y, ahora, pasará a la Primera División después de una gran campaña también en la temporada 2019/20. En Mendoza reemplazará a Mario Sciaqua, reciente desvinculado de la institución. PLATA PARA BELGRANO A fines de 2019, Lucas Zelarayán fue transferido desde Tigres de México al Columbus Crew de Estados Unidos a cambio de 8 millones de dólares. Belgrano de Córdoba, club del que surgió el mediocampista y que todavía mantenía un porcentaje, denunció al conjunto mexicano ante la FIFA por la falta de pago de la suma cercana a los 2.6 millones que le correspondía por el 30%. Y este martes, el Pirata anunció a través del comunicado que la FIFA falló a favor del conjunto cordobés y establece que los mexicanos deberán abonar 2,4 millones de dólares más intereses y que tiene 45 días desde dicho dictamen. Caso contrario, se le prohibirá a Tigres la incorporación de futbolistas por los próximos tres mercados de pases. MURIÓ HANUCH Mauricio Hanuch murió ayer víctima de un cáncer de estómago por el que estaba internado en terapia intensiva. El ex futbolista tenía 43 años y hace 10 había recibido un trasplante de riñón, órgano que junto al hígado dejaron de responderle en los últimos días. "El Turco" vistió ocho camisetas en Argentina: jugó en Platense, Deportivo Morón, Independiente, Estudiantes, Olimpo, Talleres, Defensores de Belgrano y Nueva Chicago. En el exterior fue a Sporting de Lisboa y Santa Clara (Portugal), Badajoz (España), Rio Branco (Brasil) y Dinamo Tirana (Albania). ICARDI PARISINO El delantero argentino Mauro Icardi será adquirido en forma definitiva por el París Saint Germain (PSG), a partir del acuerdo que alcanzó con el Inter de Italia, entidad dueña de su pase que aceptó rebajar el monto de la opción de compra. En ese sentido, según lo reveló el periódico deportivo español AS, el PSG e Inter llegaron a un acuerdo para que Icardi, de 26 años, pase en forma definitiva al club francés en el que marcó 21 goles en la última temporada de la Ligue 1, en la cual el equipo fue campeón.



