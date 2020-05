La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/may/2020 Comerciantes se reúnen hoy con el Municipio buscando volver a la actividad







"La mayoría no sabemos si podemos levantar o no las persianas", le reconoció a este medio una de las organizadoras del encuentro. Se estima que a la reunión asista el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses. Los comerciantes, que comprenden dueños de tiendas de indumentarias, calzado, marroquinería y algunas mueblerías, buscan tener un contacto directo con el Municipio y conocer qué herramientas están disponibles para mejorar el nivel de ventas. "Decidimos autoconvocarnos porque obviamente el momento que estamos pasando es terrible para la mayoría, no solo por la cantidad de deuda acumulada, sino porque hay muchos que necesitan del ingreso día a día para poner el plato de comida en la mesa", expresó Nazarena Gaitto, dueña de Tribu y La Juana. "La idea es hacer lo que el Municipio nos dice, acomodar, ordenarnos bajo los horarios reglamentarios, seguir los protocolos que baje la Municipalidad, respetando y tratando de acceder a la modalidad de take away (retiro en local) por lo menos, porque la verdad la mayoría de los comercios no saben si pueden levantar la persiana o no", declaró en diálogo con La Auténtica Defensa. Gaitto celebró que sea la primera vez que tantos comerciantes se reúnan por fuera de entidades intermedias como la CUCEI para abordar sus problemas directamente con el Municipio, porque -aseguró- "siempre estábamos como huérfanos" sin "nada de contacto" con las autoridades. "Desde que empezamos a armar la movida el sábado nos sumamos más de 60 comerciantes de distintos barrios de la ciudad. Nunca en 20 años vi algo igual", reconoció. Otro de los objetivos del grupo de emprendedores es conocer las herramientas disponibles por el Gobierno local para impactar en el nivel de ventas, como la plataforma digital "Campana Compra". La reunión es hoy a las 18 en 25 de mayo casi esquina Castelli.

