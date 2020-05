La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/may/2020 28 de Mayo de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA DE AGUA "Pérdida de agua en calle Breglia al 100 (Barrio Siderca). Se denunció pérdida en ABSA hace más de 3 meses. Denuncia nro. 2913117. Además en esa calle hay más de 3 casas con pérdidas en la vereda", muestra Martín. MONTÍCULOS QUE ESPERAN Maipú, entre Rawson y Castelli. Hace 2 semanas está este montículo de ramas y no pasan a retirarlo. Desde ya muchas gracias", muestra Rosana. TRACCIÓN A SANGRE "Seguimos viendo la tracción a sangre (Maltrato Animal) en la ciudad de Campana. Recogiendo la basura que el municipio no hace y que el ciudadano paga con sus impuestos. Sr. Abella es vergonzoso que siga permitiendo el maltrato animal" escribe Florencia. #QuejaVecinal barrio Los Pioneros montañas de ramas secas de la poda que dificultan el tránsito vehicular que tienen que esquivar.. Calles de referencia: F. Posse, Cuelli, F. Morixe, F. Chifflex, J. M. Mancicidor @CeMAV_Campana pic.twitter.com/uMqNah3oAO — Daniel Trila (@dantrila) May 26, 2020

