La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/may/2020 No pudieron justificar por qué estaban en Campana







Dos hombres con domicilio en Escobar fueron notificados por la policía y deberán compadecer ante el Juzgado Federal de nuestra ciudad por circular sin autorización. Franco Tombion (34) y Emiliano Campodónico (35), ambos vecinos de Escobar, ayer a última hora de la tarde fueron abordados en la esquina de Colón y Dellepiane por personal policial abocados al cumplimiento del decreto 297/2020 emanado por el Poder Ejecutivo y su protocolo de actuación. Como no pudieron justificar su presencia en nuestra ciudad, ambos fueron notificados de la infracción cometida al artículo 205 del Código Penal, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente, por lo cual deberán compadecer oportunamente ante el Juzgado Federal de Campana. A más de dos meses de iniciada la cuarentena, a principios de esta semana el Partido de Escobar cumulaba 128 casos positivos de COVID 19, 29 recuperados y 14 fallecidos.







No pudieron justificar por qué estaban en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar