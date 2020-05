La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/may/2020 El Rincón de Aléthea:

El Pájaro de la Noche; el Grillo

Por Angela Monsalvo













"Música porque sí, música vana, // como la vana música del grillo, // mi corazón eglógico y sencillo // se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? // ¿Es una copa de oro el espinillo? // ¿O es que en mi nueva condición de grillo // veo todo a lo grillo esta mañana? ¡Qué bien suena la flauta de la rana! // Pero no es son de flauta: es un platillo // de vibrante cristal que a dos desgrana // gotas de agua sonora. ¡Qué sencillo // es a quién tiene corazón de grillo // interpretar la vida esta mañana! Conrado Nalé Roxlo. Para muchos el grillo es símbolo de buena suerte. Pero también suele ser odiado por los inoportunos sonidos que puede emitir en una noche calurosa en la que los humanos intentan dormir. Algunas culturas lo consideran un alimento más que nutritivo e incluso exquisito. Se conocen más de novecientas especies de este integrante de la familia de los gríllidos. Junto con las langostas o saltamontes forma parte de los ortópteros, una orden de insectos hemimetábolos. El grillo suele estar extendido en todo el planeta, excepto en las regiones muy frías. Prefiere las zonas cálidas y se ve tanto en campos como en bosques, pastizales, cuevas, playas y, por supuesto en jardines y casas. Existen varias variedades de grillos, entre las más significativas se encuentran: - El grillo verde, que se caracteriza por ser de este color; tiene antenas muy largas y finas. - El grillo cebollero, conocido como grillo topo. Es de color gris, sus patas tienen forma de pala y sus ojos son muy grandes. - El grillo común, su color es entre el amarillo y el marrón. Tiene patas muy fuertes y sus alas traseras son muy duras. - EL grillo negro, que como su nombre lo indica es negro. Puede llegar a medir 2,5 centímetros de largo; posee alas muy poderosas. De hábitos nocturnos, este insecto, se vale de sus antenas para detectar alimentos. Su dieta está formada, principalmente por material vegetal en descomposición; hojas tiernas: hongos; frutas; insectos (pulgones, hormigas, etc.); gusanos. El grillo es un insecto que se destaca por su canto, que es producido por el roce de las alas de los machos. El mismo se conoce con el nombre de estridulación. En realidad presenta dos tipos de canto: uno estridente para atraer a las hembras, y otro más suave para cortejarlas. Tras el apareamiento, la hembra deposita entre una docena y cientos de huevos en el suelo. A las dos semanas nacen las ninfas, que son similares a los grillos adultos, pero de menor tamaño y sin alas. La mayoría de las crías se cuidan a sí mismas. Sin embargo, en algunas especies, los padres se hacen cargo por unos días de su atención. La esperanza de vida de este insecto, de acuerdo a la especie, oscila entre tres meses y un año. Sus principales depredadores son las ranas, tortugas, lagartijas y algunas arañas grandes y desde luego, la mano del hombre que destruye su hábitat. Captan los sonidos a través de los tímpanos ubicados en las patas. Es un animal muy territorial. Esta característica llevó a que en ciertos países, sobre todo en Asia, se organicen peleas de grillos. Los grillos son el camuflaje perfecto de un sonido ubicuo, el motivo para la aventura. Cualquiera que haya pasado cerca de un campo, sabrá que no hay campo sin grillos que invadan las noches llevando su sonido. Se estima que ingerir grillos proporciona más del doble de proteínas que la carne roja. Es un alimento saludable y nutritivo, que aporta los nueve aminoácidos esenciales. Existen recetas como los grillos cubiertos de chocolate, el pan de grillos, las galletas de grillos y los grillos fritos. La producción de grillos en granjas para el consumo humano y de otros animales es una industria en expansión. También son criados para ser vendidos como mascotas. Cabe destacar que el grillo parlante es un que forma parte de "Las Aventuras de Pinocho" el famoso libro escrito por Carlo Collodi en el siglo XIX. En la adaptación cinematográfica de Walt Disney, esta criatura recibió el nombre de Pepe Grillo (o Pepito Grillo), alcanzando gran popularidad. El grillo nos remite a la edad de la inocencia, cuando atrapar un grillo con las manos nos daba esa alegría efímera de la que sólo los niños pueden tener. Por eso un grillo representa la felicidad. Aparenta estar en todos lados y no está en ninguno. Es el falso aviso de la intuición, la carnada que nos mantiene vivos. Ya no somos pequeños, pero aun así la ternura a veces flota en algún gesto ingenuo. No hay grillos cuando se deja de ser niño. Sólo el viejo sonido de la felicidad. Hoy. 