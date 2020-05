Luis María Bruno

Guazú: Las noticias que nos llegan desde distintos recreos y camping del Guazú coinciden con que el agua se encuentra sumamente baja y muy turbia. Consultando a los propietarios y encargados que están llevando a cabo su cuarentena en los mismos por si habían realizado algún intento a lo que tiene que ver con la pesca del pejerrey, las respuestas también fueron las mismas: que a caña no se dio ninguno tal vez por el estado del agua. Por lo que si hubiéramos estado en una situación normal y no de pandemia, las salidas en busca de esta especie tanto de muelles como de embarcado hubieran sido sumamente nulas de momento. Fidelidad: Después que cerrara la etapa de devolución de inscripciones para la 45° Edición de la Fiesta Nacional del Surubí el 99.58 % de pescadores mantuvo la inscripción para el Mundial de Pesca 2021, lo que significa un total éxito a la propuesta de la organización. Solamente 5 equipos -cuatro locales y uno de Paso de los Libres- solicitaron la correspondiente devolución. Así sobre un total de 1141 equipos registrados al, momento del cierre del sistema de inscripción debido a la Pandemia, la nueva situación confirmada establece que en total son 1136 equipos ratificados como participantes para la edición del próximo año, demostrando la fidelidad y pertenencia que tienen los pescadores con esta convocatoria. Pedido Urgente: Los clubes de Pesca Porteños hicieron llegar una nota a las autoridades nacionales pidiendo la incorporación de los mismos a la lista de actividades permitidas. En la exposición se destaca que las instalaciones ya cuentan con los elementos necesarios para llevar adelante la posibilidad de la apertura de sus muelles de forma inmediata brindando una situación segura de vinculación con la pesca deportiva y el aire libre. La urgencia se debe además a que la mayoría cuenta con sub sedes en distintos ámbitos y los gastos fijos no les permitirían cubrir la totalidad de sus necesidades llevándolos al quiebre. Los guías presentan protocolo: Se presentó en redes sociales el protocolo elaborado por los guías de pesca que prestan servicios en el Río de la Plata. La idea es que sea homologado por Prefectura y que se pueda reanudar la actividad con todos los cuidados y precauciones necesarios tanto por parte de los pescadores como de los capitanes de cada embarcación. Entre los puntos salientes se destaca la distancia de metro y medio entre cañas, cada pescador concurrirá con su propio equipo de pesca, teniendo en cuenta que todo el equipo a transportar sea el mínimo e indispensable para facilitar su manejo y desinfección a bordo, también deberá llevar un paño personal para limpieza de manos y elementos de pesca. En nuestro programa televisivo Nº829 de esta semana les dejo cuatro sugerencias para evitar cortes en las líneas, forma de encarnar y así pescar mejor, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas. Luis María Bruno director y conductor del Semanario del Pescador Multimedios.

Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana / 28 de Mayo 2020

Por Luis María Bruno

