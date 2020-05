Fue ayer por la tarde, en la rotonda de Ruta 6 lindante a la salida del bajo del barrio Villanueva. El conductor resultó ileso. Un vecino de nuestra ciudad que transitaba por Ruta 6 ayer por la tarde, despistó mientras doblaba por la rotonda que se encuentra a la altura del barrio Villanueva. El conductor perdió el control de su vehículo, un Chevrolet Agile, y luego de continuar su trayectoria en un sector donde el guarda rail está roto y no fue reparado luego de un accidente similar, terminó su trayectoria en el zanjón. No hubo necesidad de solicitar la presencia del SAME dado que se encontraba ileso pero sí preocupado, dado que las ruedas delanteras del auto se encontraban literalmente clavadas en el barro y por esa circunstancia iba a necesitar la intervención de un vehículo pesado para poder sacarlo del lugar. Estuvo presente un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7.

El auto tenía las dos ruedas delanteras clavadas en el barro del zanjón. Un móvil del Comando Patrulla estuvo presente.





La rotonda se encuentra a la altura de la calle Chacabuco, en el barrio Villanueva.

#FeDeErrata, donde dice Corsa léase AGILE #Dato un Chevrolet Corsa despistó en la rotonda de Villanueva Ruta 6 y Chacabuco, derrapó en la arenilla y luego de pasar sobre el resto de guardarrail cayó en el zanjón, Comando zona 7 presente en el lugar, hizo custodia a la espera de una grúa para retirarlo pic.twitter.com/Mkd11hawWl — Daniel Trila (@dantrila) May 28, 2020

Cae al Zanjón en la rotonda de Ruta 6 altura Villanueva

