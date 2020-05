Comerciantes de indumentaria y calzado le pidieron al Municipio volver a la actividad

P U B L I C



Se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses, quien repasó con ellos las herramientas disponibles para fomentar las ventas y se comprometió a buscar nuevas soluciones. Luego del encuentro, Gastón Barrios, director general de Producción, aseguró que los comerciantes se fueron "muy conformes" con las respuestas del Municipio y subrayó que la gestión Abella "siempre tuvo la prioridad de cuidar primero a los campanenses y sabemos que la cuestión económica es una pieza fundamental para lograrlo". "Generando protocolos de seguridad lo suficientemente buenos para que se puedan abrir comercios y actividades industriales, cuidamos y a la vez la ciudad no cae en una situación económica de la que sea muy difícil salir después", expresó el funcionario. Pero las restricciones existen y seguirán vigentes. Así quedó en claro en las reunión encabezada por Roses que se extendió por más de hora y media y durante la que comerciantes del rubro indumentaria, calzado, marroquinería, más algunas mueblerías, manifestaron su malestar por la extensión de la cuarentena. En ese sentido, solicitaron que el Municipio aclaré las actividades que están exceptuadas, las modalidades de venta permitidas y las facultades de los inspectores -algunos aseveraron que fueron injustamente apercibidos por haber levantado sus persianas aunque sin abrir las puertas-. "Pudimos pautar algunas cosas para poder seguir trabajando en comercio sin infringir ningún tipo de ley. Roses se mostró muy motivado a ayudarnos a emprender por otros canales como el online y redes sociales, con la que los comerciantes venimos un poco atrasados. Fue una reunión satisfactoria", aseguró Nazarena Gaitto, dueña de Tribú y La Juana. Roses y Barrios compartieron los beneficios de programas como la tarjeta Mi Muni, dirigida a promover el consumo local entre los empleados estatales; Campana Compra, donde figura una extensa lista de negocios con su forma de contacto; y Campana Emprende, orientado a la capacitación virtual para cuentapropistas. También propusieron organizar un entrenamiento sobre la plataforma financiera Mercado Pago. "Estamos ante la cuarentena más larga del mundo" en la que "Nación ha delegado algunas decisiones a las provincias, que tienen sus propios criterios a partir de la situación sanitaria de cada una", explicó Roses. Y recordó que el Municipio solicitó a principios de mayo una apertura comercial, pedido del que no obtuvo respuesta. "Es esperable que entrando al pico de la pandemia este status quo no se modifique", reconoció el exconcejal. En un horario acotado pueden operar dentro de la ciudad comercios minoristas y mayoristas de alimentos, ferreterías, proveedores de materiales de construcción, corralones, materiales eléctricos, cerrajerías, veterinarias, provisión de garrafas, venta e insumos de artículos para la actividad pesquera, telecomunicaciones, casa de celulares, de reparación y venta de artículos informáticos, módems, cableado estructural, comercios con actividad vinculada a la construcción, farmacias, librerías, papelerías, ópticas, forrajearías y productos para la alimentación de mascotas. La venta de comida con modalidad delivery o take away se extiende de 11 a 14 y 19 a 23, estando autorizado el reparto no solo de alimentos sino también -para los rubros que corresponden - de medicamentos y artículos de higiene. También están exceptuados de la cuarentena aquellos servicios que pueden considerarse de emergencia como casas de repuestos, servicios de gomerías, tornerías, cerrajerías, talleres mecánicos y de electricidad, mantenimiento de servicios básicos, fumigaciones, corte de pasto, despeje de luminaria, jardinería y "todo aquello que sea necesario para mantener tanto los servicios como la funcionalidad dentro de los hogares", según el decreto municipal vigente. Los comerciantes llamaron la atención sobre la competencia desleal de establecimientos de gran superficie, que venden productos de una manera en la que ellos no pueden por las restricciones. "En los mercados se prueban la ropa o las zapatillas y nosotros no tenemos el derecho de poder hacerlo. Queremos los mismos derechos, todos queremos trabajar con las mismas posibilidades, porque esta situación es difícil", expresó Etel Fioranelli, dueña de una marroquinería. Daniel Rutilo, dueño de Punta del Diablo, señaló: "No queremos pasar por encima de las disposiciones nacionales. Queremos trabajar con los recaudos necesarios y el ordenamiento sanitario, de higiene y de seguridad que debemos tener. Eso está claro". "Pero (si los locales) de grandes superficies solo pueden ver alimentos y artículos de limpieza, no pueden vender otra cosa, así como lo hacemos nosotros", comentó.

ADEMAS: ZOOM DEL INTENDENTE CON GIMNASIOS Atendiendo las necesidades de todos los sectores. Hoy zoom con los gimnasios R1 (Ricardo Zapata)

Haka Fitness Club (Nicolás Roggero)

ImperiuM (David Sangalli) pic.twitter.com/oE85wjf31I — Sebastian Abella (@SebaAbella) May 28, 2020

