Denuncian persecución política en el SUPA Campana

Un grupo de portuarios liderados por Pedro Pereyra se manifestaron el miércoles en la vereda del sindicato reclamando recuperar sus puestos de trabajo. También señalaron una supuesta alianza entre Gustavo Rodríguez y Héctor "Piru" Rojas. "Rodríguez se está uniendo con quien fue nuestro agresor. En el 2010 fuimos a pedir un convenio colectivo (para el SUPA Campana) en la Terminal Zárate y nos enfrentó una barra como de 400 personas dirigidas el señor ‘Piru’ Rojas, en ese momento Secretario General del Bajo Paraná cuyo gremio esta intervenido. Pero Gustavo Rodríguez y Rojas se han unido para querer resolver los problemas portuarios de Campana (…) No puede ser que Rodríguez se sienta tan incompetente y tan impotente frente a la necesidad que podamos tener los portuarios y que tenga que ir a pedir auxilio a otros gremios. Por eso repudiamos la unión de estos dos gremios", señaló el miércoles en horas del mediodía Pedro Pereyra en la vereda del SUPA Campana. Pereyra estaba acompañado por un grupo de estibadores portuarios quienes habían convocado a la prensa local para manifestar su preocupación por haber quedado sin trabajo en plena cuarentena, circunstancia que referiría a una supuesta represalia de Rodríguez por haber presentado una lista opositora en 2019. "Por la decisión del Secretario Gremial del SUPA Campana hemos quedado sin trabajo en plena pandemia. Estamos repudiando esta actitud de Gustavo Rodríguez y somos muchos los compañeros en esta circunstancia (…) ¿Cómo no vamos a decir que no hay abuso de poder cuando la persona que nos tiene que cuidar y velar por nuestros derechos es el que nos está echando como perros?" señaló Pereyra y agregó: "Nosotros presentamos una lista opositora en el 2019 y ahora nos ha dejado afuera porque no tolera ni soporta que haya opositores a su gestiones y decisiones políticas". "Nosotros queremos decirle a las autoridades empresariales que nos devuelvan el puesto de trabajo. Es todo lo que queremos. Nosotros queremos volver a trabajar y seguir ganando nuestro pan como corresponde a todo estibador, sanamente…", concluyó Pereyra quien no descartó realizar una presentación en el Ministerio de Trabajo.





Denuncian persecución política en el SUPA Campana

