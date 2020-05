Por ser AMBA, en nuestra ciudad se podrán realizar mudanzas dentro del propio distrito. El Gobierno nacional, en el marco de la continuidad de la cuarentena, autorizó ayer nuevas actividades en la provincia de Buenos Aires y, de esa manera, en la zona del AMBA se podrán realizar mudanzas, aunque dentro de las mismas jurisdicciones. Así, quienes decidan mudarse en nuestra ciudad, sólo podrán hacerlo dentro de los límites del distrito. La Decisión Administrativa 909/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial y que habilita nuevas actividades en la ciudad de Mar del Plata y en el partido de Hurlingham, marca además que fuera de la zona del AMBA, sí podrán realizarse mudanzas interjurisdiccionales "siempre que no provengan de municipios con transmisión local del virus". El Boletín Oficial aclara también que "las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades y servicios por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19". AUTORIZAN A OTRAS DOS EMPRESAS LOCALES El intendente Sebastián Abella solicitó, días atrás, incluir a las excepciones una serie de actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Así, en las últimas horas se habilitó la reanudación de las actividades en la Cementera Cerro Negro y la fábrica de motos KTM (Grupo Simpa S.A). En ambos casos se deberá informar la organización de turnos y los modos de trabajo y de traslado, siempre respetando las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. OBRAS PRIVADAS NO En otro orden, el gobierno provincial negó la reactivación de obras privadas alegando que "dada la situación epidemiológica del Municipio requirente, no se presta conformidad para la habilitación de la actividad solicitada".

Se habilitan las mudanzas locales en Campana

